Россия справится с возможными санкциями США, заявил Небензя

2025-10-01T22:14+0300

рф

сша

василий небензя

оон

ООН, 1 окт - ПРАЙМ. РФ справится с новыми санкциями США, если они будут введены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Не знаю, что будет с санкциями, но мы видели их так много, что я не удивлюсь увидеть новые. Мы адаптировались к старым, живем с ними 2,5 года. Если что-то такое случится - мы разберемся, как с этим справиться", - сказал Небензя журналистам.

рф

сша

2025

