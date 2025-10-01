Россия справится с возможными санкциями США, заявил Небензя

https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863051400.html
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. РФ справится с новыми санкциями США, если они будут введены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Не знаю, что будет с санкциями, но мы видели их так много, что я не удивлюсь увидеть новые. Мы адаптировались к старым, живем с ними 2,5 года. Если что-то такое случится - мы разберемся, как с этим справиться", - сказал Небензя журналистам.
