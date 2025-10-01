Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863051692.html
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T22:29+0300
2025-10-01T22:29+0300
россия
рф
сша
москва
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159659_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_0f205e4fab63ea99b46e42d1fb2702c8.jpg
ООН, 1 окт – ПРАЙМ. Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения против Москвы. "Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели уже так много (санкций – ред.), что я бы не удивился увидеть новые", – сказал он в ходе пресс-конференции.
https://1prime.ru/20251001/sanktsii-863039740.html
рф
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159659_0:0:2556:1917_1920x0_80_0_0_65ad8eec2beb5ff92759450b26e86b7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, москва, василий небензя, оон
РОССИЯ, РФ, США, МОСКВА, Василий Небензя, ООН
22:29 01.10.2025
 
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России

Постпред ООН Небензя: Россию не удивить новыми санкциями

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости . Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 1 окт – ПРАЙМ. Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения против Москвы.
"Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели уже так много (санкций – ред.), что я бы не удивился увидеть новые", – сказал он в ходе пресс-конференции.
Логотип G7 - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России
14:56
 
РОССИЯРФСШАМОСКВАВасилий НебензяООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала