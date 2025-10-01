https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863051692.html
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
2025-10-01T22:29+0300
ООН, 1 окт – ПРАЙМ. Против России уже ввели столько санкций, что новыми не удивить, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя намерение США ввести новые ограничения против Москвы. "Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели уже так много (санкций – ред.), что я бы не удивился увидеть новые", – сказал он в ходе пресс-конференции.
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
