https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863052404.html

Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях

Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях - 01.10.2025, ПРАЙМ

Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях

Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T23:14+0300

2025-10-01T23:14+0300

2025-10-01T23:14+0300

россия

рф

сша

дональд трамп

василий небензя

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg

ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя. "Мы слышим разговоры о санкциях, которые проскальзывают время от времени в разговорах Трампа. Но вы должны понимать, что у него есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать", - сказал Небензя журналистам.

https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863051400.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сша, дональд трамп, василий небензя, оон