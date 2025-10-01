https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863052404.html
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя. "Мы слышим разговоры о санкциях, которые проскальзывают время от времени в разговорах Трампа. Но вы должны понимать, что у него есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать", - сказал Небензя журналистам.
