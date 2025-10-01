Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях - 01.10.2025
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях - 01.10.2025, ПРАЙМ
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях
Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T23:14+0300
2025-10-01T23:14+0300
россия
рф
сша
дональд трамп
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя. "Мы слышим разговоры о санкциях, которые проскальзывают время от времени в разговорах Трампа. Но вы должны понимать, что у него есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать", - сказал Небензя журналистам.
рф
сша
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
россия, рф, сша, дональд трамп, василий небензя, оон
РОССИЯ, РФ, США, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН
23:14 01.10.2025
 
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях

Небензя: разговоры Трампа о новых санкциях подогревают внутреннюю аудиторию

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя.
"Мы слышим разговоры о санкциях, которые проскальзывают время от времени в разговорах Трампа. Но вы должны понимать, что у него есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать", - сказал Небензя журналистам.
Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Россия справится с возможными санкциями США, заявил Небензя
22:14
 
РОССИЯ РФ США Дональд Трамп Василий Небензя ООН
 
 
