Новак рассказал, когда экономика выйдет на устойчивые темпы роста

2025-10-01T16:19+0300

СОЧИ, 1 окт - ПРАЙМ. Экономика России в течение 2026-2027 годов выйдет на устойчивые темпы роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ХХІІ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "В течение 2026-2027 годов выйдем на устойчивые темпы экономики, на те задачи, которые стоят у нас по росту экономики на уровне среднемировых темпов", - сказал Новак. Он подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры, связанные со структурными изменениями экономики, а также в части поддержки отраслей экономики.

