https://1prime.ru/20251001/novak--863043767.html

Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября

Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября - 01.10.2025, ПРАЙМ

Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября

Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T17:33+0300

2025-10-01T17:33+0300

2025-10-01T17:33+0300

крым

рф

севастополь

александр новак

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания. "Совещание об обеспеченности топливом Крыма, Севастополя, новых регионов и Белгорода пройдет в четверг", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035786.html

крым

рф

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, рф, севастополь, александр новак, россия