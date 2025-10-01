Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября - 01.10.2025, ПРАЙМ
Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября
Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября - 01.10.2025, ПРАЙМ
Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября
Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T17:33+0300
2025-10-01T17:33+0300
крым
рф
севастополь
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания. "Совещание об обеспеченности топливом Крыма, Севастополя, новых регионов и Белгорода пройдет в четверг", - сказал собеседник агентства.
крым
рф
севастополь
крым, рф, севастополь, александр новак, россия
КРЫМ, РФ, СЕВАСТОПОЛЬ, Александр Новак, РОССИЯ
17:33 01.10.2025
 
Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября

Новак 2 октября проведет совещание о ситуации с обеспечением топливом в Крыму

© Фотохост-агентство РИА Новости
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания.
"Совещание об обеспеченности топливом Крыма, Севастополя, новых регионов и Белгорода пройдет в четверг", - сказал собеседник агентства.
КРЫМРФСЕВАСТОПОЛЬАлександр НовакРОССИЯ
 
 
