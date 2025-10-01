https://1prime.ru/20251001/novak--863043767.html
Источник: Новак проведет совещание о ситуации с топливом в Крыму 2 октября
2025-10-01T17:33+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания. "Совещание об обеспеченности топливом Крыма, Севастополя, новых регионов и Белгорода пройдет в четверг", - сказал собеседник агентства.
