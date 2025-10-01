https://1prime.ru/20251001/novak-863049741.html

Новак оценил ситуацию на топливном рынке

Новак оценил ситуацию на топливном рынке - 01.10.2025, ПРАЙМ

Новак оценил ситуацию на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T21:31+0300

2025-10-01T21:31+0300

2025-10-01T21:31+0300

россия

рф

крым

александр новак

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/76350/40/763504067_0:0:3745:2107_1920x0_80_0_0_e7bf3795fa50383847338bb57b6bbb0e.jpg

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай". При этом Новак напомнил, что в отдельных регионах страны есть проблема с топливообеспечением. "В ручном режиме Минэнерго вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - добавил он. Правительство, в свою очередь, для обеспечения дополнительного предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке России до конца года продлило запрет на экспорт бензина и ввело - на экспорт дизтоплива, добавил Новак. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. В конце сентября правительство РФ решило продлить до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС, в результате чего, например, в Крыму ввели ограничение на отпуск бензина 20 литров в один руки. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов в регионах есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.

https://1prime.ru/20251001/aksenov--863029942.html

рф

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, крым, александр новак, валдай