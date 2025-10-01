Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил ситуацию на топливном рынке - 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Новак оценил ситуацию на топливном рынке - 01.10.2025, ПРАЙМ
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T21:31+0300
2025-10-01T21:31+0300
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай". При этом Новак напомнил, что в отдельных регионах страны есть проблема с топливообеспечением. "В ручном режиме Минэнерго вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - добавил он. Правительство, в свою очередь, для обеспечения дополнительного предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке России до конца года продлило запрет на экспорт бензина и ввело - на экспорт дизтоплива, добавил Новак. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. В конце сентября правительство РФ решило продлить до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС, в результате чего, например, в Крыму ввели ограничение на отпуск бензина 20 литров в один руки. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов в регионах есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.
21:31 01.10.2025
 
Новак оценил ситуацию на топливном рынке

Новак: ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай".
При этом Новак напомнил, что в отдельных регионах страны есть проблема с топливообеспечением.
"В ручном режиме Минэнерго вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - добавил он.
Правительство, в свою очередь, для обеспечения дополнительного предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке России до конца года продлило запрет на экспорт бензина и ввело - на экспорт дизтоплива, добавил Новак.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. В конце сентября правительство РФ решило продлить до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС, в результате чего, например, в Крыму ввели ограничение на отпуск бензина 20 литров в один руки. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов в регионах есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.
