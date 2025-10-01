https://1prime.ru/20251001/oborudovanie-863030838.html
Источник: причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования
Источник: причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования - 01.10.2025, ПРАЙМ
Источник: причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщил РИА Новости информированный источник. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:33+0300
2025-10-01T10:33+0300
2025-10-01T10:38+0300
происшествия
нпз
ярославль
ярославская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщил РИА Новости информированный источник.В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона."Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия", - сказал собеседник агентства.По данным ГУ МЧС по Ярославской области, открытое горение ликвидировали, пожар локализовали на площади в 200 "квадратов".
https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html
ярославль
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нпз, ярославль, ярославская область, мчс
Происшествия, НПЗ, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область, МЧС
Источник: причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле в среду стало возгорание оборудования