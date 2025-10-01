https://1prime.ru/20251001/oborudovanie-863030838.html

Источник: причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщил РИА Новости информированный источник.В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона."Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия", - сказал собеседник агентства.По данным ГУ МЧС по Ярославской области, открытое горение ликвидировали, пожар локализовали на площади в 200 "квадратов".

