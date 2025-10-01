https://1prime.ru/20251001/ogranicheniya--863025966.html
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Оренбурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Оренбурга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель Росавиации.
