https://1prime.ru/20251001/ogranicheniya-863033246.html
В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения
В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения - 01.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения
Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:26+0300
2025-10-01T11:26+0300
2025-10-01T11:32+0300
экономика
бизнес
оренбург
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. "Уважаемые оренбуржцы! Режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме", - написал он в Telegram-канале. Солнцев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Позже представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
https://1prime.ru/20250929/samolet-862974511.html
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оренбург, оренбургская область
Экономика, Бизнес, Оренбург, Оренбургская область
В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения
Режим воздушных ограничений снят в аэропорту Оренбурга, он работает в обычном режиме
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Уважаемые оренбуржцы! Режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - снят. Аэропорт Оренбурга
работает в обычном режиме", - написал он в Telegram-канале
.
Солнцев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Позже представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения