В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения - 01.10.2025
В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения
Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. "Уважаемые оренбуржцы! Режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме", - написал он в Telegram-канале. Солнцев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Позже представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
бизнес, оренбург, оренбургская область
Экономика, Бизнес, Оренбург, Оренбургская область
11:26 01.10.2025 (обновлено: 11:32 01.10.2025)
 
В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения

Режим воздушных ограничений снят в аэропорту Оренбурга, он работает в обычном режиме

Пассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Уважаемые оренбуржцы! Режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме", - написал он в Telegram-канале.
Солнцев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Позже представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
Заголовок открываемого материала