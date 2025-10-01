https://1prime.ru/20251001/ogranicheniya-863033246.html

В аэропорту Оренбурга сняли воздушные ограничения

Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. "Уважаемые оренбуржцы! Режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме", - написал он в Telegram-канале. Солнцев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Позже представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

