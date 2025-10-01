https://1prime.ru/20251001/op-863019750.html

В ОП рассказали о снижении числа мошенничеств при оформлении кредита

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Число мошенничеств при оформлении кредита резко снизилось после введения в России обязательного периода охлаждения в 48 часов, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Закон об обязательном периоде охлаждения по потребительским кредитам и займам вступил в силу с 1 сентября. С этой даты кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей стали доступны только через четыре часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а свыше 200 тысяч рублей - через 48 часов. Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег. "Введение режима охлаждения для получения кредитов показывает себя успешно. За неполный сентябрь 2025 года резко упало количество случаев мошенничества при оформлении кредита, так как мошенники не могут держать в "оцепенении" 48 часов потенциального потерпевшего", - рассказал Машаров. Также он предложил банкам активнее рекламировать свои антифрод-системы, выявляющие и предотвращающие мошеннические операции, и продвигать вопросы клиентской безопасности. Машаров при этом отметил, что введение периода охлаждения для банков и микрофинансовых организаций активизировало работу нелегальных кредиторов, готовых предоставить заем без дополнительного ожидания. "Считаю, что законодательство об МФО надо переформатировать с точки зрения исключения процедур избыточности и усложнения их работы, обращение в МФО надо воспринимать не как возможность "кабализации" населения, а как единственная возможность получения средств в экстренной ситуации", - отметил член ОП. Машаров также обратил внимание на недостаточность регулирования работы криптообменников. "Что касается криптообменников - это "черная" дыра российской экономики, которую нужно либо обелять, вводя ее в правовое русло, чтобы контролировать должным образом, либо запрещать окончательно. Сегодня криптообменники - это подпитка ВСУ, террористов и возможность легализации для тех, кто расхищает бюджетные средства. Считаю, что органам ФСБ надо дать возможность работать с этим явлением более жестко, принципиально, не взирая на чины и регалии лиц, прикрывающих зачастую эту противоправную деятельность", - заключил Машаров.

