Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США направили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/palata-863024094.html
США направили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства
США направили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства - 01.10.2025, ПРАЙМ
США направили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства
Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T07:31+0300
2025-10-01T07:38+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
сша
сулейман керимов
минфин
минторг
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863024094.jpg?1759293537
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO). "Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го", - говорится в документе от 8 сентября. Больше всего средств израсходовал госдепартамент - 53,4 миллиона долларов. Минюст потратил 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из пакета мая 2022 года. Минфин выделил 36,6 миллиона, а Минторг - около 22,1 миллиона. Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы. Госдеп нанял 78 специалистов для работы по санкциям. Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы, отслеживающие обход экспортных ограничений. Минфин создал базы данных для расследований и нанял 21 сотрудника, занимающегося российским направлением. Кроме того, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову. NBC News в августе сообщило со ссылкой на материалы суда, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в 32 миллиона долларов за три года.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, сша, сулейман керимов, минфин, минторг, счетная палата
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Сулейман Керимов, Минфин, Минторг, Счетная палата
07:31 01.10.2025 (обновлено: 07:38 01.10.2025)
 
США направили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства

США потратили на санкции против РФ $164 миллиона, предназначавшиеся Киеву

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO).
"Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го", - говорится в документе от 8 сентября.
Больше всего средств израсходовал госдепартамент - 53,4 миллиона долларов. Минюст потратил 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из пакета мая 2022 года. Минфин выделил 36,6 миллиона, а Минторг - около 22,1 миллиона.
Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы. Госдеп нанял 78 специалистов для работы по санкциям. Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы, отслеживающие обход экспортных ограничений. Минфин создал базы данных для расследований и нанял 21 сотрудника, занимающегося российским направлением.
Кроме того, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову.
NBC News в августе сообщило со ссылкой на материалы суда, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в 32 миллиона долларов за три года.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАСШАСулейман КеримовМинфинМинторгСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала