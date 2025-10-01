США направили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства

https://1prime.ru/20251001/palata-863024094.html
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO). "Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го", - говорится в документе от 8 сентября. Больше всего средств израсходовал госдепартамент - 53,4 миллиона долларов. Минюст потратил 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из пакета мая 2022 года. Минфин выделил 36,6 миллиона, а Минторг - около 22,1 миллиона. Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы. Госдеп нанял 78 специалистов для работы по санкциям. Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы, отслеживающие обход экспортных ограничений. Минфин создал базы данных для расследований и нанял 21 сотрудника, занимающегося российским направлением. Кроме того, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову. NBC News в августе сообщило со ссылкой на материалы суда, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в 32 миллиона долларов за три года.
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO).
"Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го", - говорится в документе от 8 сентября.
Больше всего средств израсходовал госдепартамент - 53,4 миллиона долларов. Минюст потратил 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из пакета мая 2022 года. Минфин выделил 36,6 миллиона, а Минторг - около 22,1 миллиона.
Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы. Госдеп нанял 78 специалистов для работы по санкциям. Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы, отслеживающие обход экспортных ограничений. Минфин создал базы данных для расследований и нанял 21 сотрудника, занимающегося российским направлением.
Кроме того, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову.
NBC News в августе сообщило со ссылкой на материалы суда, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в 32 миллиона долларов за три года.