Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона

Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона

2025-10-01T23:03+0300

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Международная группа исследователей из Кембриджа, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые визуализировала белковые кластеры — олигомеры, связанные с болезнью Паркинсона, пишет EurekAlert со ссылкой на Nature Biomedical Engineering."Впервые нам удалось напрямую увидеть олигомеры в тканях человеческого мозга в таком масштабе: это как разглядеть звезды среди бела дня", — отметила соавтор работы доктор Ребекка Эндрюс.Ранее рассмотреть эти структуры не удавалось из-за их микроскопических размеров. Однако разработанная методика ASA-PD с применением флуоресцентной микроскопии позволяет фиксировать миллионы олигомеров с высокой точностью.Ученые установили, что у больных Паркинсоном такие белковые кластеры крупнее, ярче и многочисленнее, чем у здоровых людей. Более того, был выявлен особый подтип олигомеров, который может стать ранним биомаркером болезни.Это открытие поможет лучше понять механизмы развития заболевания и приблизит создание новых методов его терапии.

в мире, здоровье, общество