https://1prime.ru/20251001/parkinson-863053708.html
Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона
Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона - 01.10.2025, ПРАЙМ
Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона
Международная группа исследователей из Кембриджа, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые визуализировала белковые кластеры —... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T23:03+0300
2025-10-01T23:03+0300
2025-10-01T23:03+0300
в мире
здоровье
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/57/763125753_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a03755dac7fc0cb8d7b31684f39117fa.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Международная группа исследователей из Кембриджа, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые визуализировала белковые кластеры — олигомеры, связанные с болезнью Паркинсона, пишет EurekAlert со ссылкой на Nature Biomedical Engineering."Впервые нам удалось напрямую увидеть олигомеры в тканях человеческого мозга в таком масштабе: это как разглядеть звезды среди бела дня", — отметила соавтор работы доктор Ребекка Эндрюс.Ранее рассмотреть эти структуры не удавалось из-за их микроскопических размеров. Однако разработанная методика ASA-PD с применением флуоресцентной микроскопии позволяет фиксировать миллионы олигомеров с высокой точностью.Ученые установили, что у больных Паркинсоном такие белковые кластеры крупнее, ярче и многочисленнее, чем у здоровых людей. Более того, был выявлен особый подтип олигомеров, который может стать ранним биомаркером болезни.Это открытие поможет лучше понять механизмы развития заболевания и приблизит создание новых методов его терапии.
https://1prime.ru/20250919/rak-862536691.html
https://1prime.ru/20250913/nedug-862009866.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/57/763125753_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b197b6e87d148c49ebad3e5cd21103fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье, общество
В мире, Здоровье, Общество
Ученые выявили новый фактор риска болезни Паркинсона
EurekAlert: найден белковый маркер, указывающий на раннюю стадию недуга
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ.
Международная группа исследователей из Кембриджа, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые визуализировала белковые кластеры — олигомеры, связанные с болезнью Паркинсона, пишет EurekAlert
со ссылкой на Nature Biomedical Engineering
.
"Впервые нам удалось напрямую увидеть олигомеры в тканях человеческого мозга в таком масштабе: это как разглядеть звезды среди бела дня", — отметила соавтор работы доктор Ребекка Эндрюс.
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
Ранее рассмотреть эти структуры не удавалось из-за их микроскопических размеров. Однако разработанная методика ASA-PD с применением флуоресцентной микроскопии позволяет фиксировать миллионы олигомеров с высокой точностью.
Ученые установили, что у больных Паркинсоном такие белковые кластеры крупнее, ярче и многочисленнее, чем у здоровых людей. Более того, был выявлен особый подтип олигомеров, который может стать ранним биомаркером болезни.
Это открытие поможет лучше понять механизмы развития заболевания и приблизит создание новых методов его терапии.
ТОП-5 осенних болезней: кому стоит насторожиться