В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Амир Хамитов направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры", - сказано в документе. Отмечается, что система платных парковок в крупных городах вызывает у водителей множество жалоб, согласно действующим правилам, в Москве парковку нужно оплатить в течение пяти минут после постановки автомобиля, а в Санкт‑Петербурге — в течение 15 минут, несоблюдение этих временных рамок влечёт штраф. "Из‑за технических сбоев и нестабильной связи не всегда удаётся вовремя внести плату через мобильное приложение, поэтому водители, не имеющие намерения уклоняться от оплаты, получают штрафы… Внедрение системы, при которой оплата парковки фиксируется считывателем транспондера, а оплата осуществляется автоматически по фактическому времени стоянки, позволит сократить количество административных штрафов из-за неоплаты парковки", - уточняется в документе. Также подчеркивается, что предлагаемая программа может предусматривать субсидирование регионов для установки оборудования на каждой точке платной парковки, при оплате такая система может автоматически идентифицировать автомобиль и запускать парковочную сессию, при выезде — завершать её и списывать необходимую сумму со счёта водителя. По мнению авторов обращения, внедрение автоматической оплаты через транспондеры позволит существенно снизить количество необоснованных штрафов, так как факт оплаты будет фиксироваться автоматически и не зависеть от работы мобильных приложений, это также повысит доверие водителей к транспортной политике и снизит социальную напряжённость. "Просим... оценить целесообразность разработки отдельной федеральной программы по внедрению транспондеров для оплаты платной парковки в российских городах и выделения бюджетных средств регионам на её реализацию. В случае поддержки инициативы просим поручить профильным департаментам министерства транспорта РФ и профильным органам исполнительной власти обеспечить её реализацию", - говорится в документе.

