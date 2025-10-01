Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/parkovka-863045967.html
В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки
В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Амир Хамитов направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T18:16+0300
2025-10-01T18:16+0300
бизнес
россия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Амир Хамитов направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры", - сказано в документе. Отмечается, что система платных парковок в крупных городах вызывает у водителей множество жалоб, согласно действующим правилам, в Москве парковку нужно оплатить в течение пяти минут после постановки автомобиля, а в Санкт‑Петербурге — в течение 15 минут, несоблюдение этих временных рамок влечёт штраф. "Из‑за технических сбоев и нестабильной связи не всегда удаётся вовремя внести плату через мобильное приложение, поэтому водители, не имеющие намерения уклоняться от оплаты, получают штрафы… Внедрение системы, при которой оплата парковки фиксируется считывателем транспондера, а оплата осуществляется автоматически по фактическому времени стоянки, позволит сократить количество административных штрафов из-за неоплаты парковки", - уточняется в документе. Также подчеркивается, что предлагаемая программа может предусматривать субсидирование регионов для установки оборудования на каждой точке платной парковки, при оплате такая система может автоматически идентифицировать автомобиль и запускать парковочную сессию, при выезде — завершать её и списывать необходимую сумму со счёта водителя. По мнению авторов обращения, внедрение автоматической оплаты через транспондеры позволит существенно снизить количество необоснованных штрафов, так как факт оплаты будет фиксироваться автоматически и не зависеть от работы мобильных приложений, это также повысит доверие водителей к транспортной политике и снизит социальную напряжённость. "Просим... оценить целесообразность разработки отдельной федеральной программы по внедрению транспондеров для оплаты платной парковки в российских городах и выделения бюджетных средств регионам на её реализацию. В случае поддержки инициативы просим поручить профильным департаментам министерства транспорта РФ и профильным органам исполнительной власти обеспечить её реализацию", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250731/gosduma-860161943.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_5aeabf60c53f5811309a4da8ce4929b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
18:16 01.10.2025
 
В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки

В Госдуме предложили ввести автоматическую оплату парковки через транспондеры

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Дорожные знаки. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Амир Хамитов направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры", - сказано в документе.
Отмечается, что система платных парковок в крупных городах вызывает у водителей множество жалоб, согласно действующим правилам, в Москве парковку нужно оплатить в течение пяти минут после постановки автомобиля, а в Санкт‑Петербурге — в течение 15 минут, несоблюдение этих временных рамок влечёт штраф.
"Из‑за технических сбоев и нестабильной связи не всегда удаётся вовремя внести плату через мобильное приложение, поэтому водители, не имеющие намерения уклоняться от оплаты, получают штрафы… Внедрение системы, при которой оплата парковки фиксируется считывателем транспондера, а оплата осуществляется автоматически по фактическому времени стоянки, позволит сократить количество административных штрафов из-за неоплаты парковки", - уточняется в документе.
Также подчеркивается, что предлагаемая программа может предусматривать субсидирование регионов для установки оборудования на каждой точке платной парковки, при оплате такая система может автоматически идентифицировать автомобиль и запускать парковочную сессию, при выезде — завершать её и списывать необходимую сумму со счёта водителя.
По мнению авторов обращения, внедрение автоматической оплаты через транспондеры позволит существенно снизить количество необоснованных штрафов, так как факт оплаты будет фиксироваться автоматически и не зависеть от работы мобильных приложений, это также повысит доверие водителей к транспортной политике и снизит социальную напряжённость.
"Просим... оценить целесообразность разработки отдельной федеральной программы по внедрению транспондеров для оплаты платной парковки в российских городах и выделения бюджетных средств регионам на её реализацию. В случае поддержки инициативы просим поручить профильным департаментам министерства транспорта РФ и профильным органам исполнительной власти обеспечить её реализацию", - говорится в документе.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
В ГД предложили установить единые дни бесплатной парковки по всей России
31 июля, 13:50
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала