Патрушев высказался о научном прогнозе для дноуглубительных работ в Арктике

ПЕВЕК (Чукотка), 1 окт - ПРАЙМ. Параметры дноуглубительных работ в российских арктических портах и судоходных каналах, необходимых для развития Трансарктического транспортного коридора, надо будет определять на основе научно обоснованного прогноза их состояния, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В рамках рабочей поездки на Чукотку Патрушев провел совещание по вопросу строительства отечественного арктического дноуглубительного флота в целях обеспечения судоходства в северных морях. Для России, располагающей крупными портами в Арктике и самой протяжённой в мире сетью внутренних водных путей, проблема дноуглубления имеет весьма существенное значение, отметил Патрушев. "Вопросы дноуглубления в портах и акваториях Трансарктического транспортного коридора необходимо рассматривать в качестве неотъемлемой части деятельности по развитию российской экономики, совершенствованию её транспортного и логистического обеспечения, в том числе на внутренних водных путях. В этой связи целесообразно реализовать комплекс взаимосвязанных мер", - сказал он. Прежде всего следует составить прогноз номенклатуры и объёма товаров и грузов, которые будут перевозиться по водным артериям в средне- и долгосрочной перспективе, определить транспортно-логистические узлы для их перевалки, состав и мощности портовой инфраструктуры, перечислил Патрушев. Анализ результатов этой работы позволит спланировать количество и параметры судов с учётом продолжительности навигации, сроков транспортировки и иных факторов, пояснил он. "Далее следует подготовить научно обоснованный прогноз перспективного состояния портов и судоходных каналов и на этой основе определить объём и периодичность предстоящих дноуглубительных работ", - сказал Патрушев.

