В России проиндексировали военные пенсии и оклады госслужащих

общество

госдума

фсб

фсин

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. С 1 октября 2025 года оклады сотрудников федеральных учреждений, а также пенсии военных пенсионеров, работников госучреждений и представителей силовых структур увеличились на 7,6%. Индексация была осуществлена в соответствии с правительственным распоряжением. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил РИА Новости, что повышение не затрагивает сотрудников региональных и муниципальных организаций."Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат - федеральная казна", — уточнил депутат. Парламентарий подчеркнул, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам. Все надбавки и доплаты, которые исчисляются в процентах от оклада, включая выслугу, условия труда и стимулирующие коэффициенты, пересчитываются по обновленной базе. Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, ранее подтвердил РИА Новости, что с 1 октября индексация пенсий на 7,6% затрагивает пенсионеров, получающих военные пенсии через министерство обороны и другие силовые ведомства, такие как следственный комитет, прокуратура, ФСБ, ФСИН и МВД. Он пояснил, что основанием для этого является рост денежного довольствия текущих сотрудников, который используется как база для расчётов подобных пенсий.

