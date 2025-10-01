Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/perechen-863034232.html
Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси
Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси - 01.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси
Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:41+0300
2025-10-01T12:35+0300
экономика
минпромторг
рф
бизнес
уаз
sollers
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524543_0:24:3555:2024_1920x0_80_0_0_225671025bb5c31aaed6634cfabfe0ad.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси."Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ.В перечень включили:Это седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, среди них есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории России, добавили в Минпромторге.Локализация таксиПрезидент Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси в мае, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Требования будут распространяться на автомобили, которые включат в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусматривается отсрочка.Для включения в региональный реестр такси нужно, чтобы автомобиль был выпущен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года и набрал количество баллов локализации, соответствующее установленному для госзакупок.Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Так, порог для легковых авто составляет не менее 3200 баллов. Это подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.По словам одного из авторов закна, главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова, повышение уровня локализации не только укрепит независимость отечественного автопрома, но и даст ему импульс. Предполагается, что новые требования создадут дополнительный спрос на 40-50 тысяч российских машин в год, а это приведет к созданию новых рабочих мест, росту производства продукции и ежегодному пополнению бюджета на 10–12 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250822/avto-861085708.html
https://1prime.ru/20250918/taksi-862463217.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524543_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_478b19e18801429010c1d3ec75004622.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, рф, бизнес, уаз, sollers, общество , россия
Экономика, Минпромторг, РФ, Бизнес, УАЗ, Sollers, Общество , РОССИЯ
11:41 01.10.2025 (обновлено: 12:35 01.10.2025)
 
Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси

Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин для такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Такси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.
"Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ.
В перечень включили:
  • семь моделей Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel;
  • две УАЗ — "Патриот" и "Хантер";
  • одну Sollers — SP7;
  • пять Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET и I-SPAC;
  • три Voyah — Free, Dream и Passion;
  • четыре "Москвича" — 3, 3е, 6 и 8.
Это седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, среди них есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.
Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории России, добавили в Минпромторге.
Такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Газпромбанк Автолизинг" предупредил о массовом выводе иномарок из такси
22 августа, 10:34

Локализация такси

Президент Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси в мае, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Требования будут распространяться на автомобили, которые включат в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусматривается отсрочка.
Для включения в региональный реестр такси нужно, чтобы автомобиль был выпущен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года и набрал количество баллов локализации, соответствующее установленному для госзакупок.
Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Так, порог для легковых авто составляет не менее 3200 баллов. Это подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.
По словам одного из авторов закна, главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова, повышение уровня локализации не только укрепит независимость отечественного автопрома, но и даст ему импульс. Предполагается, что новые требования создадут дополнительный спрос на 40-50 тысяч российских машин в год, а это приведет к созданию новых рабочих мест, росту производства продукции и ежегодному пополнению бюджета на 10–12 миллиардов рублей.
Такси - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза
18 сентября, 19:19
 
ЭкономикаМинпромторгРФБизнесУАЗSollersОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала