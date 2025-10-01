https://1prime.ru/20251001/perechen-863034232.html

Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси

Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси - 01.10.2025, ПРАЙМ

Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T11:41+0300

2025-10-01T11:41+0300

2025-10-01T12:35+0300

экономика

минпромторг

рф

бизнес

уаз

sollers

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524543_0:24:3555:2024_1920x0_80_0_0_225671025bb5c31aaed6634cfabfe0ad.jpg

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси."Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ.В перечень включили:Это седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, среди них есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории России, добавили в Минпромторге.Локализация таксиПрезидент Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси в мае, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Требования будут распространяться на автомобили, которые включат в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусматривается отсрочка.Для включения в региональный реестр такси нужно, чтобы автомобиль был выпущен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года и набрал количество баллов локализации, соответствующее установленному для госзакупок.Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Так, порог для легковых авто составляет не менее 3200 баллов. Это подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.По словам одного из авторов закна, главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова, повышение уровня локализации не только укрепит независимость отечественного автопрома, но и даст ему импульс. Предполагается, что новые требования создадут дополнительный спрос на 40-50 тысяч российских машин в год, а это приведет к созданию новых рабочих мест, росту производства продукции и ежегодному пополнению бюджета на 10–12 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20250822/avto-861085708.html

https://1prime.ru/20250918/taksi-862463217.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, рф, бизнес, уаз, sollers, общество , россия