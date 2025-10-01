https://1prime.ru/20251001/perechen-863034232.html
Минпромторг опубликовал первичный перечень машин для такси
2025-10-01T11:41+0300
2025-10-01T11:41+0300
2025-10-01T12:35+0300
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси."Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ.В перечень включили:Это седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, среди них есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории России, добавили в Минпромторге.Локализация таксиПрезидент Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси в мае, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Требования будут распространяться на автомобили, которые включат в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусматривается отсрочка.Для включения в региональный реестр такси нужно, чтобы автомобиль был выпущен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года и набрал количество баллов локализации, соответствующее установленному для госзакупок.Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Так, порог для легковых авто составляет не менее 3200 баллов. Это подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.По словам одного из авторов закна, главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова, повышение уровня локализации не только укрепит независимость отечественного автопрома, но и даст ему импульс. Предполагается, что новые требования создадут дополнительный спрос на 40-50 тысяч российских машин в год, а это приведет к созданию новых рабочих мест, росту производства продукции и ежегодному пополнению бюджета на 10–12 миллиардов рублей.
- семь моделей Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel;
- две УАЗ — "Патриот" и "Хантер";
- одну Sollers — SP7;
- пять Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET и I-SPAC;
- три Voyah — Free, Dream и Passion;
- четыре "Москвича" — 3, 3е, 6 и 8.
Это седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, среди них есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.
Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории России, добавили в Минпромторге
.
Президент Владимир Путин
подписал закон о требованиях к уровню локализации такси в мае, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Требования будут распространяться на автомобили, которые включат в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусматривается отсрочка.
Для включения в региональный реестр такси нужно, чтобы автомобиль был выпущен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года и набрал количество баллов локализации, соответствующее установленному для госзакупок.
Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Так, порог для легковых авто составляет не менее 3200 баллов. Это подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.
По словам одного из авторов закна, главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова, повышение уровня локализации не только укрепит независимость отечественного автопрома, но и даст ему импульс. Предполагается, что новые требования создадут дополнительный спрос на 40-50 тысяч российских машин в год, а это приведет к созданию новых рабочих мест, росту производства продукции и ежегодному пополнению бюджета на 10–12 миллиардов рублей.
