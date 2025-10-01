Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили, чем опасны входящие переводы на карту - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/perevod-863002938.html
Россиян предупредили, чем опасны входящие переводы на карту
Россиян предупредили, чем опасны входящие переводы на карту - 01.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили, чем опасны входящие переводы на карту
Принято считать, что опасны исходящие переводы, когда человек сам переводит деньги мошенникам. Но и входящие переводы, когда на вашу карту зачисляются деньги,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T03:03+0300
2025-10-01T03:03+0300
банки
финансы
эльман мехтиев
банковская карта
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Принято считать, что опасны исходящие переводы, когда человек сам переводит деньги мошенникам. Но и входящие переводы, когда на вашу карту зачисляются деньги, могут быть мошенническими. Почему они тоже опасны, агентству “Прайм” рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, входящие платежи могут сделать их получателя частью большой и сложной противоправной схемы. Это и перенаправление на третий счет, и шантаж участием в незаконной деятельности, и истребование денег как не полученных - схем много и модификации растут и растут.“Входящие переводы от неизвестных отправителей могут использовать как элемент для отмывания средств, шантажа и запугивания. Схем много, но все они построены на сценарии "верните платеж как можно быстрее". Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком”, - советует Мехтиев.Установить полный запрет на входящие переводы невозможно. Есть лишь несколько частичных вариантов. Например, можно запретить перевод на номер телефона в Системе быстрых платежей. Но переводы другими способами все равно будут поступать.Поэтому надежнее выработать критическое мышление, чтобы всегда адекватно оценивать происходящее и не поддаваться на уловки мошенников.“Большинство схем используют методы социальной инженерии и направлены на создание у потенциальной жертвы не только чувства доверия, но и прежде всего необходимости срочного принятия решения. Нельзя этому поддаваться и действовать в суматохе, возьмите время на обдумывание”, - предостерегает Мехтиев.Лучший способ защиты от использования персональных данных без ведома - самозапрет на кредиты и займы. Лучший способ защиты близких - сервис "вторая рука", когда один человек доверяет другому контроль за операциями, заключил он.
https://1prime.ru/20250917/bank-862402132.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_a14562d91e506c9408548b04252dd13e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, эльман мехтиев, банковская карта
Банки, Финансы, Эльман Мехтиев, банковская карта
03:03 01.10.2025
 
Россиян предупредили, чем опасны входящие переводы на карту

Эксперт Мехтиев: входящий перевод на карту может быть частью опасной схемы

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Принято считать, что опасны исходящие переводы, когда человек сам переводит деньги мошенникам. Но и входящие переводы, когда на вашу карту зачисляются деньги, могут быть мошенническими. Почему они тоже опасны, агентству “Прайм” рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
В Т-Банке прокомментировали идею ограничить число банковских карт
17 сентября, 19:14
По его словам, входящие платежи могут сделать их получателя частью большой и сложной противоправной схемы. Это и перенаправление на третий счет, и шантаж участием в незаконной деятельности, и истребование денег как не полученных - схем много и модификации растут и растут.
“Входящие переводы от неизвестных отправителей могут использовать как элемент для отмывания средств, шантажа и запугивания. Схем много, но все они построены на сценарии "верните платеж как можно быстрее". Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком”, - советует Мехтиев.
Установить полный запрет на входящие переводы невозможно. Есть лишь несколько частичных вариантов. Например, можно запретить перевод на номер телефона в Системе быстрых платежей. Но переводы другими способами все равно будут поступать.
Поэтому надежнее выработать критическое мышление, чтобы всегда адекватно оценивать происходящее и не поддаваться на уловки мошенников.
“Большинство схем используют методы социальной инженерии и направлены на создание у потенциальной жертвы не только чувства доверия, но и прежде всего необходимости срочного принятия решения. Нельзя этому поддаваться и действовать в суматохе, возьмите время на обдумывание”, - предостерегает Мехтиев.
Лучший способ защиты от использования персональных данных без ведома - самозапрет на кредиты и займы. Лучший способ защиты близких - сервис "вторая рука", когда один человек доверяет другому контроль за операциями, заключил он.
 
БанкиФинансыЭльман Мехтиевбанковская карта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала