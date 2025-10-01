https://1prime.ru/20251001/perevod-863002938.html

Россиян предупредили, чем опасны входящие переводы на карту

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Принято считать, что опасны исходящие переводы, когда человек сам переводит деньги мошенникам. Но и входящие переводы, когда на вашу карту зачисляются деньги, могут быть мошенническими. Почему они тоже опасны, агентству “Прайм” рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, входящие платежи могут сделать их получателя частью большой и сложной противоправной схемы. Это и перенаправление на третий счет, и шантаж участием в незаконной деятельности, и истребование денег как не полученных - схем много и модификации растут и растут.“Входящие переводы от неизвестных отправителей могут использовать как элемент для отмывания средств, шантажа и запугивания. Схем много, но все они построены на сценарии "верните платеж как можно быстрее". Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком”, - советует Мехтиев.Установить полный запрет на входящие переводы невозможно. Есть лишь несколько частичных вариантов. Например, можно запретить перевод на номер телефона в Системе быстрых платежей. Но переводы другими способами все равно будут поступать.Поэтому надежнее выработать критическое мышление, чтобы всегда адекватно оценивать происходящее и не поддаваться на уловки мошенников.“Большинство схем используют методы социальной инженерии и направлены на создание у потенциальной жертвы не только чувства доверия, но и прежде всего необходимости срочного принятия решения. Нельзя этому поддаваться и действовать в суматохе, возьмите время на обдумывание”, - предостерегает Мехтиев.Лучший способ защиты от использования персональных данных без ведома - самозапрет на кредиты и займы. Лучший способ защиты близких - сервис "вторая рука", когда один человек доверяет другому контроль за операциями, заключил он.

