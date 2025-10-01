Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 1,6 процента

https://1prime.ru/20251001/perevozki--863036889.html

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2025 года выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в сентябре снизились на 0,5% в годовом выражении, сообщила компания."В сентябре на сети РЖД перевезли 113,9 миллиона пассажиров. Это на 0,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года... За 9 месяцев 2025 года поездки совершили 976,4 миллиона пассажиров (+1,6%)", - говорится в сообщении.

