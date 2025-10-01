https://1prime.ru/20251001/peskov--863037499.html

Песков высказался о планах ЕС по российским активам

2025-10-01T12:59+0300

экономика

дмитрий песков

рф

россия

ес

мировая экономика

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о планах ЕС по российским активам, заявил, что здесь речь идет о незаконном изъятии собственности и о воровстве. "Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идет речь", - сказал Песков журналистам.

рф

2025

Новости

