Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251001/peskov--863037626.html
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС - 01.10.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T13:03+0300
2025-10-01T13:14+0300
энергетика
дмитрий песков
владимир зеленский
всу
запорожская аэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Всем хорошо известно, и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.
https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, владимир зеленский, всу, запорожская аэс, россия
Энергетика, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ВСУ, Запорожская АЭС, РОССИЯ
13:03 01.10.2025 (обновлено: 13:14 01.10.2025)
 
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС

Песков: ЗАЭС подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Всем хорошо известно, и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
25 сентября, 15:06
 
ЭнергетикаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВСУЗапорожская АЭСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала