Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС - 01.10.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T13:03+0300
2025-10-01T13:03+0300
2025-10-01T13:14+0300
энергетика
дмитрий песков
владимир зеленский
всу
запорожская аэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция и её инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Всем хорошо известно, и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.
