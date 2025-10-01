https://1prime.ru/20251001/pmi--863032204.html
PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 49,8 пункта с 50,7 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,5 пункта.
