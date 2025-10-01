https://1prime.ru/20251001/pmi--863032204.html

PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта

PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта - 01.10.2025, ПРАЙМ

PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 49,8 пункта с 50,7 пункта в... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T11:05+0300

2025-10-01T11:05+0300

2025-10-01T11:06+0300

экономика

pmi

промышленность

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 49,8 пункта с 50,7 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,5 пункта.

https://1prime.ru/20251001/indeks--863026846.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

pmi, промышленность, мировая экономика