PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта - 01.10.2025
PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта
PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта - 01.10.2025, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 49,8 пункта с 50,7 пункта в... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:05+0300
2025-10-01T11:06+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 49,8 пункта с 50,7 пункта в августе, говорится в сообщении S&amp;P Global. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,5 пункта.
11:05 01.10.2025 (обновлено: 11:06 01.10.2025)
 
PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта

PMI промышленности еврозоны в сентябре снизился до 49,8 пункта с 50,7 пункта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 49,8 пункта с 50,7 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,5 пункта.
