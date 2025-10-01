Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поезд "Буревестник" вернется на маршрут Нижний Новгород — Москва в декабре - 01.10.2025, ПРАЙМ
Поезд "Буревестник" вернется на маршрут Нижний Новгород — Москва в декабре
Поезд "Буревестник" возобновит курсирование между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, сообщает РЖД. | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поезд "Буревестник" возобновит курсирование между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, сообщает РЖД. "С 3 декабря "Буревестник" снова полетит между Нижним Новгородом и Москвой. Сегодня в ходе сетевого селекторного совещания, приуроченного ко Дню компании, был дан старт открытию продаж билетов на этот поезд", - говорится в сообщении. Для удобства пассажиров на маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днём и вечером: из Москвы – с 3 декабря в 10.05, 20.15, а с 4 декабря ещё и в 13.45, из Нижнего Новгорода – с 3 декабря в 15.29, а с 4 декабря ещё в 7.20 и 18.57. Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону – около 4 часов. Поезд "Буревестник" будут отличать узнаваемая фирменная ливрея, интерьер и ряд уникальных деталей. В его составе будет от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ, вагон-бистро. В РЖД добавили, что за один рейс поезд сможет перевозить свыше 730 человек. Это позволит удовлетворить спрос пассажиров на поездки и сделать дорогу ещё комфортнее.
10:15 01.10.2025
 
Поезд "Буревестник" вернется на маршрут Нижний Новгород — Москва в декабре

Поезд "Буревестник" вернется на маршрут Нижний Новгород — Москва с 3 декабря

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Железная дорога. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поезд "Буревестник" возобновит курсирование между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, сообщает РЖД.
"С 3 декабря "Буревестник" снова полетит между Нижним Новгородом и Москвой. Сегодня в ходе сетевого селекторного совещания, приуроченного ко Дню компании, был дан старт открытию продаж билетов на этот поезд", - говорится в сообщении.
Для удобства пассажиров на маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днём и вечером: из Москвы – с 3 декабря в 10.05, 20.15, а с 4 декабря ещё и в 13.45, из Нижнего Новгорода – с 3 декабря в 15.29, а с 4 декабря ещё в 7.20 и 18.57.
Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону – около 4 часов.
Поезд "Буревестник" будут отличать узнаваемая фирменная ливрея, интерьер и ряд уникальных деталей. В его составе будет от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ, вагон-бистро.
В РЖД добавили, что за один рейс поезд сможет перевозить свыше 730 человек. Это позволит удовлетворить спрос пассажиров на поездки и сделать дорогу ещё комфортнее.
