https://1prime.ru/20251001/pokrytie-863026576.html

На Варшавском шоссе обновили дорожное покрытие

На Варшавском шоссе обновили дорожное покрытие - 01.10.2025, ПРАЙМ

На Варшавском шоссе обновили дорожное покрытие

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Варшавском... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T09:30+0300

2025-10-01T09:30+0300

2025-10-01T09:30+0300

экономика

москва

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75262/09/752620992_0:15:601:353_1920x0_80_0_0_82a56f13033e77befbedb7b7c65b2bd0.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Варшавском шоссе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтировали 745 тысяч квадратных метров. Работы были организованы по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении в границах Москвы - от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ранее ремонт на Варшавском шоссе проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://1prime.ru/20250926/metro-862861334.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, бизнес, россия