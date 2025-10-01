https://1prime.ru/20251001/politolog-863022445.html

Политолог объяснил, почему Стармер не может преодолеть глубокий кризис

Политолог объяснил, почему Стармер не может преодолеть глубокий кризис

СОЧИ, 1 окт – ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер не знает, как преодолеть глубокий кризис в стране, социальная напряженность остается высокой, поделился мнением с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% граждан страны. "Почему он так непопулярен? Потому что у него нет видения, как справиться с глубокими вызовами, с которыми сталкивается британская общественность и государство. Речь идет о миграционном кризисе, кризисе экономической производительности, о плохом и неэффективном управлении, загрязнении вод и так далее", - сказал Саква на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Как отмечает собеседник агентства, в Великобритании сохраняется высокая напряженность среди населения, причем существующие в стране проблемы образовались еще за время пребывания у власти представителей Консервативной партии. Как напомнил Саква, за сравнительно короткий период с 2016 по 2024 годы в стране сменилось четыре премьера, среди которых все были из рядов консерваторов. При этом итогом их деятельности, по его словам, стало урезание финансирования многих сфер, сокращения в полиции, тюремной системе и так далее. "Когда видно, что государство не в состоянии охранять собственные границы, это вызывает фундаментальные вопросы о компетентности и эффективности существующего порядка. Отсюда мы и видели только за последнее время, как более 100 тысяч людей прошли маршем по Лондону в акции под названием "Соединим королевство", - отметил профессор. По мнению собеседника агентства, у лейбористов еще есть шанс исправить ситуацию в стране, но он также обратил внимание на рост популярности новых движений и политических партий, таких как правопопулистская Reform UK Найджела Фаража или крайне левое движение Your Party Джереми Корбина. Эксперт также отметил, что политическим потенциалом обладает глава МВД Великобритании Шабана Махмуд, которая в будущем имеет шансы претендовать на пост премьера страны. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что изменения в политическом ландшафте Великобритании указывают на разочарование населения в традиционных партиях.

