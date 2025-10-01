Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию - 01.10.2025
Экономика
https://1prime.ru/20251001/postavka-863035175.html
Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию
Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию - 01.10.2025, ПРАЙМ
Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию
Компании из Узбекистана заключили на выставке "Иннопром. Беларусь" контракты на поставку агропродукции в Россию и Белоруссию, сообщает пресс-служба министерства | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:55+0300
2025-10-01T11:55+0300
экономика
бизнес
сельское хозяйство
белоруссия
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_232f110c6f16b4088ed5ebfff5d79593.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Компании из Узбекистана заключили на выставке "Иннопром. Беларусь" контракты на поставку агропродукции в Россию и Белоруссию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана. По данным пресс-службы, министерство представило отдельный стенд с продукцией аграрного сектора в экспозиции Made in Uzbekistan на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" 29 сентября – 1 октября. "В рамках узбекского павильона прошли деловые переговоры, по итогам которых предприятия Shato Sogdiana, Hamkor Group и Sulton Sharob подписали контракты на поставку сушёных фруктов, овощей и винодельческого сырья с белорусскими компаниями FruitReal, BelExport, "Минский завод игристых вин", а также с российскими партнёрами Rusagromarket" и SolomonFood", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. Предприятия Узбекистана представили гостям выставки свежие фрукты и овощи — гранаты, виноград, хурму, дыни, арбузы, а также сушёные и сублимированные продукты, переработанную продукцию и достижения в сфере виноделия. "Заключённые соглашения открывают новые возможности для расширения экспорта узбекской сельхозпродукции, способствуют её продвижению на международных рынках и укрепляют репутацию как продукции высокого качества, соответствующей мировым стандартам", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250831/putin-861540078.html
белоруссия
узбекистан
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, сельское хозяйство, белоруссия, узбекистан
Экономика, Бизнес, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН
11:55 01.10.2025
 
Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию

Компании Узбекистана договорились о поставках агропродукции в РФ и Белоруссию

© РИА Новости . Илья Питалев
Государственный флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Государственный флаг Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Компании из Узбекистана заключили на выставке "Иннопром. Беларусь" контракты на поставку агропродукции в Россию и Белоруссию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана.
По данным пресс-службы, министерство представило отдельный стенд с продукцией аграрного сектора в экспозиции Made in Uzbekistan на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" 29 сентября – 1 октября.
"В рамках узбекского павильона прошли деловые переговоры, по итогам которых предприятия Shato Sogdiana, Hamkor Group и Sulton Sharob подписали контракты на поставку сушёных фруктов, овощей и винодельческого сырья с белорусскими компаниями FruitReal, BelExport, "Минский завод игристых вин", а также с российскими партнёрами Rusagromarket" и SolomonFood", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
Предприятия Узбекистана представили гостям выставки свежие фрукты и овощи — гранаты, виноград, хурму, дыни, арбузы, а также сушёные и сублимированные продукты, переработанную продукцию и достижения в сфере виноделия.
"Заключённые соглашения открывают новые возможности для расширения экспорта узбекской сельхозпродукции, способствуют её продвижению на международных рынках и укрепляют репутацию как продукции высокого качества, соответствующей мировым стандартам", - добавили в пресс-службе.
Экономика Бизнес Сельское хозяйство БЕЛОРУССИЯ УЗБЕКИСТАН
 
 
