Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию

2025-10-01T11:55+0300
2025-10-01T11:55+0300
2025-10-01T11:55+0300
ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Компании из Узбекистана заключили на выставке "Иннопром. Беларусь" контракты на поставку агропродукции в Россию и Белоруссию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана. По данным пресс-службы, министерство представило отдельный стенд с продукцией аграрного сектора в экспозиции Made in Uzbekistan на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" 29 сентября – 1 октября. "В рамках узбекского павильона прошли деловые переговоры, по итогам которых предприятия Shato Sogdiana, Hamkor Group и Sulton Sharob подписали контракты на поставку сушёных фруктов, овощей и винодельческого сырья с белорусскими компаниями FruitReal, BelExport, "Минский завод игристых вин", а также с российскими партнёрами Rusagromarket" и SolomonFood", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. Предприятия Узбекистана представили гостям выставки свежие фрукты и овощи — гранаты, виноград, хурму, дыни, арбузы, а также сушёные и сублимированные продукты, переработанную продукцию и достижения в сфере виноделия. "Заключённые соглашения открывают новые возможности для расширения экспорта узбекской сельхозпродукции, способствуют её продвижению на международных рынках и укрепляют репутацию как продукции высокого качества, соответствующей мировым стандартам", - добавили в пресс-службе.
