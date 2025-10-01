Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киеву грозит потеря важнейшего канала снабжения ВСУ, пишет NYT - 01.10.2025
Киеву грозит потеря важнейшего канала снабжения ВСУ, пишет NYT
Киеву грозит потеря важнейшего канала снабжения ВСУ, пишет NYT - 01.10.2025, ПРАЙМ
Киеву грозит потеря важнейшего канала снабжения ВСУ, пишет NYT
Американское издание The New York Times сообщает, что программа по снабжению Украины боеприпасами, инициированная Чехией, может быть закрыта, если на... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T17:53+0300
2025-10-01T17:53+0300
чехия
киев
украина
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Американское издание The New York Times сообщает, что программа по снабжению Украины боеприпасами, инициированная Чехией, может быть закрыта, если на парламентских выборах победит оппозиционная партия. Издание называет ее важнейшим каналом снабжения ВСУ."Если партия популистов-оппозиционеров выиграет парламентские выборы в Чехии, которые состоятся на этой неделе, — а опросы сулят ей победу — то ее лидеры пообещали либо свернуть программу, либо переложить ответственность за нее на НАТО, чтобы вместо этого сосредоточится на шаткой экономике страны", — отмечается в материале.Оппозиционная партия "Акция недовольных граждан" критикует программу за высокие расходы и недостаточную прозрачность, ссылаясь на проведение теневых сделок, сообщает издание со ссылкой на слова члена Европейского парламента от партии Ярослава Бзоха.Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц боеприпасов.В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект
чехия
киев
украина
ПРАЙМ
чехия, киев, украина, всу, нато
ЧЕХИЯ, Киев, УКРАИНА, ВСУ, НАТО
17:53 01.10.2025
 
Киеву грозит потеря важнейшего канала снабжения ВСУ, пишет NYT

NYT: программа Чехии по поставкам вооружения Киеву оказалась под вопросом

Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Американское издание The New York Times сообщает, что программа по снабжению Украины боеприпасами, инициированная Чехией, может быть закрыта, если на парламентских выборах победит оппозиционная партия.
Издание называет ее важнейшим каналом снабжения ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе прокомментировали новый план Зеленского
Вчера, 21:27
"Если партия популистов-оппозиционеров выиграет парламентские выборы в Чехии, которые состоятся на этой неделе, — а опросы сулят ей победу — то ее лидеры пообещали либо свернуть программу, либо переложить ответственность за нее на НАТО, чтобы вместо этого сосредоточится на шаткой экономике страны", — отмечается в материале.
Оппозиционная партия "Акция недовольных граждан" критикует программу за высокие расходы и недостаточную прозрачность, ссылаясь на проведение теневых сделок, сообщает издание со ссылкой на слова члена Европейского парламента от партии Ярослава Бзоха.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц боеприпасов.
В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
СМИ выяснили, чем может обернуться для Украины сокращение помощи США
23 сентября, 10:03
 
ЧЕХИЯКиевУКРАИНАВСУНАТО
 
 
