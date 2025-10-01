https://1prime.ru/20251001/pravitelstvo--863033911.html

Правительство установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту для "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) в текущем году с использованием газовых турбин российского производства в 5 ГВт с началом поставки мощности в 2029-2031 годах, следует постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В рамках отбора, проводимого в 2025 году дополнительно устанавливаются объемы максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов... и для 2029 года составляют 1 ГВт, но не более 0,2 ГВт для второй ценовой зоны оптового рынка, для 2030 и 2031 года (для каждого из указанных годов) составляют 2 ГВт, но не более 0,4 ГВт для второй ценовой зоны оптового рынка", - говорится там. Согласно постановлению, требования к локализации турбин не будут распространяться на те, что были куплены до 2019 года. Предельные капитальные затраты на них составляют 131 миллион рублей за 1 МВт. А на проекты с российскими газовыми турбинами требование о предельных капзатратах не распространяется.

