Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251001/pravitelstvo--863033911.html
Правительство установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами
Правительство установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами - 01.10.2025, ПРАЙМ
Правительство установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами
Правительство РФ установило квоту для "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) в текущем году с использованием газовых турбин российского... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:35+0300
2025-10-01T11:35+0300
энергетика
рф
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390631_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6c229753d5461b736316bc9271d758de.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту для "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) в текущем году с использованием газовых турбин российского производства в 5 ГВт с началом поставки мощности в 2029-2031 годах, следует постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В рамках отбора, проводимого в 2025 году дополнительно устанавливаются объемы максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов... и для 2029 года составляют 1 ГВт, но не более 0,2 ГВт для второй ценовой зоны оптового рынка, для 2030 и 2031 года (для каждого из указанных годов) составляют 2 ГВт, но не более 0,4 ГВт для второй ценовой зоны оптового рынка", - говорится там. Согласно постановлению, требования к локализации турбин не будут распространяться на те, что были куплены до 2019 года. Предельные капитальные затраты на них составляют 131 миллион рублей за 1 МВт. А на проекты с российскими газовыми турбинами требование о предельных капзатратах не распространяется.
https://1prime.ru/20250926/minenergo--862820321.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390631_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e7b28e69e9878103489e08d78cd5b77f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, газ
Энергетика, РФ, Газ
11:35 01.10.2025
 
Правительство установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами

Правительство РФ установило квоту для модернизации ТЭС с газовыми турбинами

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Председатель правительства Михаил Мишустин . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту для "залпового" отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) в текущем году с использованием газовых турбин российского производства в 5 ГВт с началом поставки мощности в 2029-2031 годах, следует постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В рамках отбора, проводимого в 2025 году дополнительно устанавливаются объемы максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов... и для 2029 года составляют 1 ГВт, но не более 0,2 ГВт для второй ценовой зоны оптового рынка, для 2030 и 2031 года (для каждого из указанных годов) составляют 2 ГВт, но не более 0,4 ГВт для второй ценовой зоны оптового рынка", - говорится там.
Согласно постановлению, требования к локализации турбин не будут распространяться на те, что были куплены до 2019 года. Предельные капитальные затраты на них составляют 131 миллион рублей за 1 МВт. А на проекты с российскими газовыми турбинами требование о предельных капзатратах не распространяется.
Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС
26 сентября, 13:48
 
ЭнергетикаРФГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала