Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rolls-Royce добился отмены доначисления ЦТУ 1,7 миллиона рублей пеней - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/rolls-royce-863021553.html
Rolls-Royce добился отмены доначисления ЦТУ 1,7 миллиона рублей пеней
Rolls-Royce добился отмены доначисления ЦТУ 1,7 миллиона рублей пеней - 01.10.2025, ПРАЙМ
Rolls-Royce добился отмены доначисления ЦТУ 1,7 миллиона рублей пеней
Российская структура британского промышленного холдинга Rolls-Royce смогла в арбитражном суде Москвы отменить доначисление Центральным таможенным управлением... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T05:27+0300
2025-10-01T05:34+0300
бизнес
россия
экономика
rolls-royce
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021553.jpg?1759286086
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российская структура британского промышленного холдинга Rolls-Royce смогла в арбитражном суде Москвы отменить доначисление Центральным таможенным управлением около 1,7 миллиона рублей пеней, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявитель ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус" попросил суд признать незаконными десять уведомлений ЦТУ "о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, в части начисления суммы пеней". Как отмечается в материалах дела, Владивостокская таможня в 2024 году установила факты нарушения заявителем норм законодательства о таможенном регулировании, а именно - недостоверное заявление таможенной стоимости товаров. Данные об этом были переданы в ЦТУ. Таможенный орган обязал импортера доплатить в бюджет более 5,1 миллиона рублей таможенной пошлины и около 1,7 миллиона рублей пени. Как отметил суд, удовлетворяя заявление ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус", пени являются правовосстановительной мерой, носящей компенсационный характер для бюджета Российской Федерации, они начисляются, если плательщиком причинен вред бюджету. В данном же случае, указал суд, "на момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей в федеральном бюджете находились авансовые платежи, поступившие от заявителя, превышающие по своему размеру величину произведенных обществу доначислений". Следовательно, оснований для применения штрафных санкций у ответчика не было, говорится в судебном акте. По данным ЕГРЮЛ, 99% в ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус" принадлежит немецкой Rolls-Royce Power Systems, производящей двигатели и силовые установки. Немецкая компания является дочерней структурой британского промышленного холдинга Rolls-Royce.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, rolls-royce
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Rolls-Royce
05:27 01.10.2025 (обновлено: 05:34 01.10.2025)
 
Rolls-Royce добился отмены доначисления ЦТУ 1,7 миллиона рублей пеней

Rolls-Royce через суд отменил доначисление ЦТУ 1,7 миллиона рублей пеней

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российская структура британского промышленного холдинга Rolls-Royce смогла в арбитражном суде Москвы отменить доначисление Центральным таможенным управлением около 1,7 миллиона рублей пеней, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявитель ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус" попросил суд признать незаконными десять уведомлений ЦТУ "о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, в части начисления суммы пеней".
Как отмечается в материалах дела, Владивостокская таможня в 2024 году установила факты нарушения заявителем норм законодательства о таможенном регулировании, а именно - недостоверное заявление таможенной стоимости товаров. Данные об этом были переданы в ЦТУ. Таможенный орган обязал импортера доплатить в бюджет более 5,1 миллиона рублей таможенной пошлины и около 1,7 миллиона рублей пени.
Как отметил суд, удовлетворяя заявление ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус", пени являются правовосстановительной мерой, носящей компенсационный характер для бюджета Российской Федерации, они начисляются, если плательщиком причинен вред бюджету. В данном же случае, указал суд, "на момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей в федеральном бюджете находились авансовые платежи, поступившие от заявителя, превышающие по своему размеру величину произведенных обществу доначислений". Следовательно, оснований для применения штрафных санкций у ответчика не было, говорится в судебном акте.
По данным ЕГРЮЛ, 99% в ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус" принадлежит немецкой Rolls-Royce Power Systems, производящей двигатели и силовые установки. Немецкая компания является дочерней структурой британского промышленного холдинга Rolls-Royce.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯRolls-Royce
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала