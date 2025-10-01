https://1prime.ru/20251001/rospatent-863020405.html
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак "Lada Ariva"
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva" для производства и продажи автомобилей в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в феврале 2025 года, в августе ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак.
Теперь в России под брендом "Lada Ariva" могут появиться автомобили, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением. Кроме того, предполагается ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Ранее в ведомство поступили также заявки на регистрацию товарных знаков "Lada Tigris" и "Lada Parus". По обеим заявкам идет экспертиза заявленного обозначения.
