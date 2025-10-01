Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак "Lada Ariva"
бизнес
россия
роспатент
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva" для производства и продажи автомобилей в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в феврале 2025 года, в августе ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак. Теперь в России под брендом "Lada Ariva" могут появиться автомобили, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением. Кроме того, предполагается ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Ранее в ведомство поступили также заявки на регистрацию товарных знаков "Lada Tigris" и "Lada Parus". По обеим заявкам идет экспертиза заявленного обозначения.
бизнес, россия, роспатент, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
04:32 01.10.2025
 
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак "Lada Ariva"

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva" для производства и продажи автомобилей в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в феврале 2025 года, в августе ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак.
Теперь в России под брендом "Lada Ariva" могут появиться автомобили, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением. Кроме того, предполагается ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Ранее в ведомство поступили также заявки на регистрацию товарных знаков "Lada Tigris" и "Lada Parus". По обеим заявкам идет экспертиза заявленного обозначения.
 
Заголовок открываемого материала