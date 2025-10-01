В России заработал новый порядок расчета среднемесячного платежа по кредиту

https://1prime.ru/20251001/rossija-863017770.html

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уточненный порядок расчета величины среднемесячного платежа физического лица по кредиту заработал в России, а также вводятся дополнительные требования к формированию кредитных историй, соответствующее указание Банка России вступило в силу 1 октября. Это нововведение позволит максимально полно учитывать все расходы потенциального заемщика, пояснили РИА Новости эксперты. Согласно нововведению, в формулу расчета величины среднемесячного платежа по договору денежного займа, кредита или поручительства по денежному займу, если договором предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, включен показатель ИТ - сумма задолженности физического лица по иным требованиям. Теперь величина среднемесячного платежа по договору займа или кредита должна учитывать все платежи субъекта - физического лица, связанные с предоставлением займа (кредита), включая платежи за дополнительные услуги (иные требования), в случае если оплата таких услуг предусмотрена условиями договора и осуществляется в адрес кредитора. В пресс-службе "Скоринг бюро" сообщили РИА Новости, что вступающие в силу изменения направлены, в первую очередь, на максимально полный учет всех расходов потенциального заемщика при выдаче кредита и займа. "Всем кредиторам предстоит скорректировать собственные кредитные политики и информационные системы для учета данного требования. Скорее всего, это нововведение вряд ли каким-либо существенным образом отразится на большинстве заемщиков", - приводятся в сообщении слова генерального директора БКИ "Скоринг бюро" Олега Лагуткина. "Подобное изменение будет отражено в кредитной истории заемщика в рамках типовых процессов обмена информацией между кредиторами и бюро кредитных историй и вряд ли каким-либо значимым образом отразиться на индивидуальном рейтинге заемщика", - добавил он. Как пояснила аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Эряния Бочкина, для банков это означает более полную и объективную картину финансовой нагрузки клиента, что снижает риски выдачи необслуживаемых кредитов. В результате скоринг станет строже, поскольку даже небольшие платежи теперь будут отражаться как часть постоянной долговой нагрузки, пояснила она. "Для самих клиентов последствия неоднозначны: с одной стороны, увеличивается отражаемая в кредитной истории долговая нагрузка, что может снизить шансы на получение новых займов, особенно у тех, кто активно подключал дополнительные услуги. С другой стороны, у дисциплинированных заемщиков кредитный профиль станет более прозрачным, что повысит уровень доверия к ним со стороны банков", - подытожила Бочкина. По словам аналитика финансового маркетплейса "Сравни" Алексея Лоссана, данное нововведение снижает риски переоценки кредитоспособности и улучшает качество анализа при выдаче новых займов. В долгосрочной перспективе это может способствовать более ответственному отношению к кредитованию как со стороны банков, так и клиентов.

