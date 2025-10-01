https://1prime.ru/20251001/rossija-863019288.html

В России планируют ежегодно индексировать денежное довольствие военных

экономика

общество

госдума

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Денежное довольствие военнослужащих в России планируют индексировать на 4% ежегодно три года, начиная с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц предполагают в 2026-2028 годах индексировать ежегодно с 1 октября на 4%.

2025

