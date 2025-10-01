Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать по России - 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет, в первом полугодии россияне этого возраста совершили на 13% больше турпоездок, чем год назад - 18,5 миллиона, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. "Почти каждый четвертый турист (23%), путешествующий по России, — старше 55 лет. В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 миллиона турпоездок — на 13% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказано в материалах исследования, которое проводилось экспертами "СберАналитики" с использованием панели "Туризм". Анализ строился на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 миллионов покупателей и 7 миллионов юрлиц. По данным исследования, туристов этой возрастной категории больше всего интересуют регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой. В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области (по 31%) и Ставропольский край (28%). Отмечается, что траты туристов старшего возраста отличаются от расходов более молодых групп. Они чаще делают покупки в продовольственных и непродовольственных магазинах (32,6% и 29,4% трат соответственно), аптеках (3,7%), и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты в первом полугодии выросли на 10,3%. Также, согласно исследованию, россияне старше 55 лет более равномерно путешествуют в течение года — чаще выбирают для поездок весенние и осенние месяцы. Вместе с тем они охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами.
03:53 01.10.2025 (обновлено: 03:56 01.10.2025)
 
Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать по России

Почти каждый четвертый россиянин старше 55 лет путешествует по России

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет, в первом полугодии россияне этого возраста совершили на 13% больше турпоездок, чем год назад - 18,5 миллиона, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть у РИА Новости.
"Почти каждый четвертый турист (23%), путешествующий по России, — старше 55 лет. В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 миллиона турпоездок — на 13% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказано в материалах исследования, которое проводилось экспертами "СберАналитики" с использованием панели "Туризм". Анализ строился на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 миллионов покупателей и 7 миллионов юрлиц.
По данным исследования, туристов этой возрастной категории больше всего интересуют регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой. В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области (по 31%) и Ставропольский край (28%).
Отмечается, что траты туристов старшего возраста отличаются от расходов более молодых групп. Они чаще делают покупки в продовольственных и непродовольственных магазинах (32,6% и 29,4% трат соответственно), аптеках (3,7%), и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты в первом полугодии выросли на 10,3%.
Также, согласно исследованию, россияне старше 55 лет более равномерно путешествуют в течение года — чаще выбирают для поездок весенние и осенние месяцы. Вместе с тем они охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами.
 
Заголовок открываемого материала