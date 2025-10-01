https://1prime.ru/20251001/rossija-863019860.html
Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать по России
Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать по России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать по России
Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет, в первом полугодии россияне этого возраста совершили на 13% больше турпоездок, чем год | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T03:53+0300
2025-10-01T03:53+0300
2025-10-01T03:56+0300
туризм
бизнес
россия
московская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863019860.jpg?1759280204
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет, в первом полугодии россияне этого возраста совершили на 13% больше турпоездок, чем год назад - 18,5 миллиона, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. "Почти каждый четвертый турист (23%), путешествующий по России, — старше 55 лет. В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 миллиона турпоездок — на 13% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказано в материалах исследования, которое проводилось экспертами "СберАналитики" с использованием панели "Туризм". Анализ строился на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 миллионов покупателей и 7 миллионов юрлиц. По данным исследования, туристов этой возрастной категории больше всего интересуют регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой. В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области (по 31%) и Ставропольский край (28%). Отмечается, что траты туристов старшего возраста отличаются от расходов более молодых групп. Они чаще делают покупки в продовольственных и непродовольственных магазинах (32,6% и 29,4% трат соответственно), аптеках (3,7%), и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты в первом полугодии выросли на 10,3%. Также, согласно исследованию, россияне старше 55 лет более равномерно путешествуют в течение года — чаще выбирают для поездок весенние и осенние месяцы. Вместе с тем они охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами.
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, московская область
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Московская область
Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать по России
Почти каждый четвертый россиянин старше 55 лет путешествует по России
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти каждый четвертый турист, путешествующий по России, — старше 55 лет, в первом полугодии россияне этого возраста совершили на 13% больше турпоездок, чем год назад - 18,5 миллиона, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть у РИА Новости.
"Почти каждый четвертый турист (23%), путешествующий по России, — старше 55 лет. В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 миллиона турпоездок — на 13% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказано в материалах исследования, которое проводилось экспертами "СберАналитики" с использованием панели "Туризм". Анализ строился на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 миллионов покупателей и 7 миллионов юрлиц.
По данным исследования, туристов этой возрастной категории больше всего интересуют регионы с богатым культурным наследием и развитой оздоровительной инфраструктурой. В тройку лидеров по доле таких туристов вошли Ленинградская и Московская области (по 31%) и Ставропольский край (28%).
Отмечается, что траты туристов старшего возраста отличаются от расходов более молодых групп. Они чаще делают покупки в продовольственных и непродовольственных магазинах (32,6% и 29,4% трат соответственно), аптеках (3,7%), и вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом их средние дневные траты в первом полугодии выросли на 10,3%.
Также, согласно исследованию, россияне старше 55 лет более равномерно путешествуют в течение года — чаще выбирают для поездок весенние и осенние месяцы. Вместе с тем они охотнее приобретает готовые турпакеты и предпочитает путешествовать семейными парами.