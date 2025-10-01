Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Россию начнут поставлять гибридный внедорожник Zeekr 9X - 01.10.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/rossija-863024190.html
В Россию начнут поставлять гибридный внедорожник Zeekr 9X
2025-10-01T07:31+0300
2025-10-01T08:11+0300
бизнес
экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_947c48fb5ad3b762328a67b72f4d65ce.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новинку китайского автопрома гибридный внедорожник Zeekr 9X, продажи которого начались в КНР 29 сентября, начнут поставлять в Россию во второй половине октября, а его цена будет начинаться от 11 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор дилерского центра "Авилон Электро" Сергей Мелюх. "Мы ожидаем начало поставок гибридного внедорожника Zeekr 9X во второй половине октября. Первые партии будут небольшими - всего несколько автомобилей, поскольку спрос на модель в Китае сейчас крайне высок", - рассказал топ-менеджер. Он отметил, что стоимость машины для российских покупателей будет зависеть от версии и ряда факторов - таможенных и утилизационных пошлин, курса юаня и так далек. Версий у машины три - Max, Ultra и Hyper. "Ориентировочная цена стартует от 11 миллионов рублей. При этом первые автомобили, скорее всего, будут заметно дороже из-за высокого ажиотажа и дефицита", - добавил Мелюх. Модель в версии Max имеет запас хода 1200 километров, гибридную силовую установку на 898 лошадиных сил и способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Версия Ultra по ходовым характеристикам отличается лишь увеличенным на 50 километров запасом хода, а 9Х Hyper выделяется мощностью 1400 лошадиных сил и разгоном 3,1 секунды, но запас хода этой версии на 35 километров меньше, чем у базовой.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbca9aa598a6d957b0f49fc16633c2bf.jpg
бизнес, китай, кнр
Бизнес, Экономика, КИТАЙ, КНР
07:31 01.10.2025 (обновлено: 08:11 01.10.2025)
 
В Россию начнут поставлять гибридный внедорожник Zeekr 9X

Китайский гибридный внедорожник Zeekr 9X поступит в Россию во второй половине октября

© РИА Новости . Алексей Никольский
Трасса - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Трасса. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новинку китайского автопрома гибридный внедорожник Zeekr 9X, продажи которого начались в КНР 29 сентября, начнут поставлять в Россию во второй половине октября, а его цена будет начинаться от 11 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор дилерского центра "Авилон Электро" Сергей Мелюх.
"Мы ожидаем начало поставок гибридного внедорожника Zeekr 9X во второй половине октября. Первые партии будут небольшими - всего несколько автомобилей, поскольку спрос на модель в Китае сейчас крайне высок", - рассказал топ-менеджер.
Он отметил, что стоимость машины для российских покупателей будет зависеть от версии и ряда факторов - таможенных и утилизационных пошлин, курса юаня и так далек. Версий у машины три - Max, Ultra и Hyper.
"Ориентировочная цена стартует от 11 миллионов рублей. При этом первые автомобили, скорее всего, будут заметно дороже из-за высокого ажиотажа и дефицита", - добавил Мелюх.
Модель в версии Max имеет запас хода 1200 километров, гибридную силовую установку на 898 лошадиных сил и способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Версия Ultra по ходовым характеристикам отличается лишь увеличенным на 50 километров запасом хода, а 9Х Hyper выделяется мощностью 1400 лошадиных сил и разгоном 3,1 секунды, но запас хода этой версии на 35 километров меньше, чем у базовой.
 
