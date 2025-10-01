https://1prime.ru/20251001/rossija-863024190.html

В Россию начнут поставлять гибридный внедорожник Zeekr 9X

В Россию начнут поставлять гибридный внедорожник Zeekr 9X - 01.10.2025, ПРАЙМ

В Россию начнут поставлять гибридный внедорожник Zeekr 9X

Новинку китайского автопрома гибридный внедорожник Zeekr 9X, продажи которого начались в КНР 29 сентября, начнут поставлять в Россию во второй половине октября, | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T07:31+0300

2025-10-01T07:31+0300

2025-10-01T08:11+0300

бизнес

экономика

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_947c48fb5ad3b762328a67b72f4d65ce.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новинку китайского автопрома гибридный внедорожник Zeekr 9X, продажи которого начались в КНР 29 сентября, начнут поставлять в Россию во второй половине октября, а его цена будет начинаться от 11 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор дилерского центра "Авилон Электро" Сергей Мелюх. "Мы ожидаем начало поставок гибридного внедорожника Zeekr 9X во второй половине октября. Первые партии будут небольшими - всего несколько автомобилей, поскольку спрос на модель в Китае сейчас крайне высок", - рассказал топ-менеджер. Он отметил, что стоимость машины для российских покупателей будет зависеть от версии и ряда факторов - таможенных и утилизационных пошлин, курса юаня и так далек. Версий у машины три - Max, Ultra и Hyper. "Ориентировочная цена стартует от 11 миллионов рублей. При этом первые автомобили, скорее всего, будут заметно дороже из-за высокого ажиотажа и дефицита", - добавил Мелюх. Модель в версии Max имеет запас хода 1200 километров, гибридную силовую установку на 898 лошадиных сил и способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Версия Ultra по ходовым характеристикам отличается лишь увеличенным на 50 километров запасом хода, а 9Х Hyper выделяется мощностью 1400 лошадиных сил и разгоном 3,1 секунды, но запас хода этой версии на 35 километров меньше, чем у базовой.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, кнр