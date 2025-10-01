https://1prime.ru/20251001/rossijane-863024327.html

Россияне назвали наиболее востребованной формой поддержки снижение ипотеки

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Почти треть россиян считает наиболее востребованной формой поддержки снижение ставки по ипотеке при рождении каждого ребенка, а больше четверти выступают за единовременную выплату или списание части долга, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с предложением сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6% для семей с одним ребенком. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство в настоящее время рассматривает механизм изменения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Так, предлагается установить ставку по семейной ипотеке для семей с одним ребенком на уровне 12%, для семей с двумя детьми - 6%, для семей с тремя и более детьми - 2-4%. Аналитики "Выберу.ру" опросили 3 тысячи россиян в возрасте 18–55 лет, чтобы выяснить, как они относятся к предложению изменить условия семейной ипотеки и какую поддержку реально хотели бы получить. "Наиболее востребованной формой поддержки 31% участников назвали снижение процентной ставки при рождении каждого следующего ребенка, однако верхняя граница, по мнению большинства, не должна превышать 6%. При этом, 28% респондентов считают более эффективной мерой единовременную выплату или списание части долга за каждого рожденного ребенка", - сказано в исследовании. Еще 12% предпочли бы полное освобождение от процентов при многодетности, 18% выступают за комбинированные меры, а 11% уверены, что финансовая поддержка не влияет на решение о рождении детей. "По размеру единовременной помощи за рождение каждого следующего ребенка 33% респондентов ориентируются на суммы от 300 до 500 тысяч рублей, 26% считают достаточной поддержку в пределах 500 тысяч – 1 миллиона рублей, 22% ограничились бы суммой до 300 тысяч рублей, а 19% считают эффективной помощь свыше 1 миллиона рублей", - выяснили авторы исследования.

