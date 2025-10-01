https://1prime.ru/20251001/rosstat-863047787.html
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 6,6%
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 6,6% - 01.10.2025, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 6,6%
Рост реальных зарплат в России в июле ускорился до 6,6% в годовом выражении с 5,1% в июне, следует из доклада Росстата.
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в России в июле ускорился до 6,6% в годовом выражении с 5,1% в июне, следует из доклада Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-июля текущего года реальные зарплаты выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в июле составила 99 тысяч 305 рублей, увеличившись на 16% по сравнению с июлем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
