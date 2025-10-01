https://1prime.ru/20251001/rosstat-863047968.html

Безработица в России обновила исторический минимум

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Безработица в России в августе обновила исторический минимум и составила 2,1%, свидетельствуют данные Росстата. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен на уровне 2,2% в мае текущего года, сохранялся в июне и июле. "В августе 2025 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2025 года составил 2,1% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,650 миллиона человек, то в августе она снизилась - до 1,592 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2025 года составила 76,5 миллиона человек.

