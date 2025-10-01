Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат сообщил о росте оборота розничной торговли в августе - 01.10.2025
Росстат сообщил о росте оборота розничной торговли в августе
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах в августе ускорил рост до 2,8% в годовом выражении с 2% в июле, в январе-августе - увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Росстата. "Оборот розничной торговли в августе 2025 года составил 5 354,1 миллиарда рублей, или 102,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2025 года - 39 431,7 миллиарда рублей, или 102,2%", - говорится в сообщении. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе вырос на 1,5% в годовом выражении и составил 2,513 триллиона рублей, в январе-августе текущего года - на 2,4%, до 19,207 триллиона рублей. В то же время оборот непродовольственных товаров в рознице увеличился на 4,2% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% за восемь месяцев - до 2,841 триллиона и 20,225 триллиона рублей соответственно. Отмечается, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в августе 2025 года составил 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в августе 2024 года - 46,3% и 53,7% соответственно). В августе 2025 года оборот розничной торговли на 96,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,5% (в августе 2024 года - 96,0% и 4,0% соответственно).
20:35 01.10.2025
 
Росстат сообщил о росте оборота розничной торговли в августе

Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 2,8%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Торговый центр. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах в августе ускорил рост до 2,8% в годовом выражении с 2% в июле, в январе-августе - увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Росстата.
"Оборот розничной торговли в августе 2025 года составил 5 354,1 миллиарда рублей, или 102,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2025 года - 39 431,7 миллиарда рублей, или 102,2%", - говорится в сообщении.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе вырос на 1,5% в годовом выражении и составил 2,513 триллиона рублей, в январе-августе текущего года - на 2,4%, до 19,207 триллиона рублей. В то же время оборот непродовольственных товаров в рознице увеличился на 4,2% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% за восемь месяцев - до 2,841 триллиона и 20,225 триллиона рублей соответственно.
Отмечается, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в августе 2025 года составил 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в августе 2024 года - 46,3% и 53,7% соответственно).
В августе 2025 года оборот розничной торговли на 96,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,5% (в августе 2024 года - 96,0% и 4,0% соответственно).
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате
