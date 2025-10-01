Росстат сообщил о росте оборота розничной торговли в августе

https://1prime.ru/20251001/rosstat-863049212.html

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах в августе ускорил рост до 2,8% в годовом выражении с 2% в июле, в январе-августе - увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Росстата. "Оборот розничной торговли в августе 2025 года составил 5 354,1 миллиарда рублей, или 102,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2025 года - 39 431,7 миллиарда рублей, или 102,2%", - говорится в сообщении. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе вырос на 1,5% в годовом выражении и составил 2,513 триллиона рублей, в январе-августе текущего года - на 2,4%, до 19,207 триллиона рублей. В то же время оборот непродовольственных товаров в рознице увеличился на 4,2% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% за восемь месяцев - до 2,841 триллиона и 20,225 триллиона рублей соответственно. Отмечается, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в августе 2025 года составил 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в августе 2024 года - 46,3% и 53,7% соответственно). В августе 2025 года оборот розничной торговли на 96,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,5% (в августе 2024 года - 96,0% и 4,0% соответственно).

