Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат оценил ВВП за второй квартал 2025 года - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/rosstat-863049440.html
Росстат оценил ВВП за второй квартал 2025 года
Росстат оценил ВВП за второй квартал 2025 года - 01.10.2025, ПРАЙМ
Росстат оценил ВВП за второй квартал 2025 года
Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2025 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; динамика ВВП | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T20:54+0300
2025-10-01T20:54+0300
россия
рф
росстат
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2025 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 1,1%, следует из сообщения ведомства. Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат. По данным ведомства, объем ВВП России за второй квартал 2025 года составил 49,5 триллиона рублей в текущих ценах. "Индекс его физического объема относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению к ценам второго квартала 2024 года составил 103,6%, по отношению к ценам первого квартала 2025 года – 97,4%", - говорится в документе статистического ведомства.
https://1prime.ru/20250929/defitsit--862949470.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7e07f816f6d42909b3679dfd5bea8452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, росстат, фтс
РОССИЯ, РФ, Росстат, ФТС
20:54 01.10.2025
 
Росстат оценил ВВП за второй квартал 2025 года

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во втором квартале на 1,1%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2025 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 1,1%, следует из сообщения ведомства.
Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.
По данным ведомства, объем ВВП России за второй квартал 2025 года составил 49,5 триллиона рублей в текущих ценах.
"Индекс его физического объема относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению к ценам второго квартала 2024 года составил 103,6%, по отношению к ценам первого квартала 2025 года – 97,4%", - говорится в документе статистического ведомства.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП
29 сентября, 14:04
 
РОССИЯРФРосстатФТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала