https://1prime.ru/20251001/rosstat-863049440.html

Росстат оценил ВВП за второй квартал 2025 года

2025-10-01T20:54+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2025 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 1,1%, следует из сообщения ведомства. Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат. По данным ведомства, объем ВВП России за второй квартал 2025 года составил 49,5 триллиона рублей в текущих ценах. "Индекс его физического объема относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению к ценам второго квартала 2024 года составил 103,6%, по отношению к ценам первого квартала 2025 года – 97,4%", - говорится в документе статистического ведомства.

