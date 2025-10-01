"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации
Решение направить дивиденды "Русгидро" на инвестиции приняли на совещании Путина
Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Во-первых, оставить дивиденды "Русгидро" для решения задач по строительству новой генерации", - сказал он в интервью журналу "Эксперт" в ответ на вопрос, какие меры поддержки компании были приняты на совещании по развитию ТЭК во Владивостоке.
Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро" с совокупным эффектом в 450 миллиардов рублей до 2030 года. По данным издания, Путин одобрил введение моратория на выплату дивидендов "Русгидро" до 2030 года. Чистая прибыль будет направлена на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается в 175,8 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. Доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей, отмечала газета.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания имеет активы в тепловой генерации и электросетях.