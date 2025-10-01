Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/rusgidro-863024594.html
"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации
"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации - 01.10.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации
Решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T08:46+0300
2025-10-01T08:46+0300
экономика
дальний восток
владивосток
рф
владимир путин
сергей цивилев
русгидро
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Во-первых, оставить дивиденды "Русгидро" для решения задач по строительству новой генерации", - сказал он в интервью журналу "Эксперт" в ответ на вопрос, какие меры поддержки компании были приняты на совещании по развитию ТЭК во Владивостоке. Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро" с совокупным эффектом в 450 миллиардов рублей до 2030 года. По данным издания, Путин одобрил введение моратория на выплату дивидендов "Русгидро" до 2030 года. Чистая прибыль будет направлена на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается в 175,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. Доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей, отмечала газета. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания имеет активы в тепловой генерации и электросетях.
https://1prime.ru/20250929/dokhody--862957625.html
дальний восток
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дальний восток, владивосток, рф, владимир путин, сергей цивилев, русгидро, россия
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, РФ, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Русгидро, РОССИЯ
08:46 01.10.2025
 
"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации

Решение направить дивиденды "Русгидро" на инвестиции приняли на совещании Путина

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Во-первых, оставить дивиденды "Русгидро" для решения задач по строительству новой генерации", - сказал он в интервью журналу "Эксперт" в ответ на вопрос, какие меры поддержки компании были приняты на совещании по развитию ТЭК во Владивостоке.
Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро" с совокупным эффектом в 450 миллиардов рублей до 2030 года. По данным издания, Путин одобрил введение моратория на выплату дивидендов "Русгидро" до 2030 года. Чистая прибыль будет направлена на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается в 175,8 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. Доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей, отмечала газета.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания имеет активы в тепловой генерации и электросетях.
Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России дали прогноз по бюджетным доходам от дивидендов
29 сентября, 16:23
 
ЭкономикаДальний ВостокВладивостокРФВладимир ПутинСергей ЦивилевРусгидроРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала