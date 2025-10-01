Российский рынок акций закрылся в минусе

https://1prime.ru/20251001/rynok-863048501.html
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды упал на 1,39%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,39% - до 2 647,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1 074,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1 023,28 пункта.
