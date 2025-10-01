Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов среды - 01.10.2025
Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов среды
Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов среды - 01.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов среды
Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии среды в преддверии встречи стран ОПЕК+, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T20:47+0300
2025-10-01T20:47+0300
рынок
торги
акции
китай
мосбиржа
опек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии среды в преддверии встречи стран ОПЕК+, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,39% - до 2 647,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1 074,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1 023,28 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,98% - до 65,38 доллара за баррель. "Ситуация на российском рынке в среду не претерпела значимых изменений, попытки отскока не получили развития из-за отсутствия актуальных драйверов, спад продолжился. Рынок находится в процессе переоценки новых санкционных и фискальных вводных", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В Китае сегодня началась "Золотая неделя", местные биржи ушли на длительные каникулы, а американские рынки практически не отреагировали на "шатдаун" федерального правительства – ситуация эта ожидаема и вряд ли принесет негативные долгосрочные последствия, добавил он. "В основном падение рынка было связано с нарастившими темпы снижения в преддверии встречи стран ОПЕК+ мировыми ценами на нефть, а также с неустойчивой геополитической обстановкой", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Российский рынок находится под давлением из-за неопределенности относительно содержания 19-го пакета санкций ЕС и налоговых новаций, отметил Максим Федосов из УК "Первая". "Среди фундаментальных факторов, в первую очередь, стоит выделить усиление санкционного давления – в ближайшее время ожидается согласование новых антироссийских санкций со стороны G7 и ЕС. Помимо воздействия на ключевые отрасли отечественной экономики, планируются меры в отношении стран и партнеров России, помогающих обходить прежние санкции. Также, отдельно прорабатываются новые санкции к российским нефтяным компаниям и их "теневому" флоту", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Абрау-Дюрсо" (+1,74%), "Селигдара" (+1,08%), "Россетей" (+0,59%), расписки Ozon(+0,56%), акции "Юнипро" (+0,43%). "Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции производителя вин "Абрау Дюрсо", скорее всего, в ожидании повышения цен на продукцию компании в преддверии увеличения акцизов в начале года. Лидерами понижения оказались акции ретейлера "М.Видео", видимо, в связи с отсутствием подтверждения опубликованной в СМИ новости о том, что в капитал компании может войти крупный китайский инвестор", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения акции "М.Видео" (−16,47%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 5,75%, префы - на 3,77%), "Фосагро" (−3,49%), "Вуш Холдинга" (−3,39%), "Московского кредитного банка" (-3,3%). Прогнозы Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 октября – 2625-2750 пунктов, рассказал Шепелев. Мильчакова ожидает 2 сентября индекс Мосбиржи в диапазоне – 2600–2700 пунктов.
20:47 01.10.2025
 
Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов среды

Индекс Мосбиржи заметно снизился по итогам торгов среды в преддверии встречи стран ОПЕК+

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии среды в преддверии встречи стран ОПЕК+, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,39% - до 2 647,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1 074,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1 023,28 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,98% - до 65,38 доллара за баррель.
"Ситуация на российском рынке в среду не претерпела значимых изменений, попытки отскока не получили развития из-за отсутствия актуальных драйверов, спад продолжился. Рынок находится в процессе переоценки новых санкционных и фискальных вводных", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В Китае сегодня началась "Золотая неделя", местные биржи ушли на длительные каникулы, а американские рынки практически не отреагировали на "шатдаун" федерального правительства – ситуация эта ожидаема и вряд ли принесет негативные долгосрочные последствия, добавил он.
"В основном падение рынка было связано с нарастившими темпы снижения в преддверии встречи стран ОПЕК+ мировыми ценами на нефть, а также с неустойчивой геополитической обстановкой", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Российский рынок находится под давлением из-за неопределенности относительно содержания 19-го пакета санкций ЕС и налоговых новаций, отметил Максим Федосов из УК "Первая".
"Среди фундаментальных факторов, в первую очередь, стоит выделить усиление санкционного давления – в ближайшее время ожидается согласование новых антироссийских санкций со стороны G7 и ЕС. Помимо воздействия на ключевые отрасли отечественной экономики, планируются меры в отношении стран и партнеров России, помогающих обходить прежние санкции. Также, отдельно прорабатываются новые санкции к российским нефтяным компаниям и их "теневому" флоту", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "Абрау-Дюрсо" (+1,74%), "Селигдара" (+1,08%), "Россетей" (+0,59%), расписки Ozon(+0,56%), акции "Юнипро" (+0,43%).
"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции производителя вин "Абрау Дюрсо", скорее всего, в ожидании повышения цен на продукцию компании в преддверии увеличения акцизов в начале года. Лидерами понижения оказались акции ретейлера "М.Видео", видимо, в связи с отсутствием подтверждения опубликованной в СМИ новости о том, что в капитал компании может войти крупный китайский инвестор", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения акции "М.Видео" (−16,47%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 5,75%, префы - на 3,77%), "Фосагро" (−3,49%), "Вуш Холдинга" (−3,39%), "Московского кредитного банка" (-3,3%).

Прогнозы

Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 октября – 2625-2750 пунктов, рассказал Шепелев.
Мильчакова ожидает 2 сентября индекс Мосбиржи в диапазоне – 2600–2700 пунктов.
