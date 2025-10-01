Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов среды
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии среды в преддверии встречи стран ОПЕК+, следует из данных Московской биржи.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,98% - до 65,38 доллара за баррель.
"Ситуация на российском рынке в среду не претерпела значимых изменений, попытки отскока не получили развития из-за отсутствия актуальных драйверов, спад продолжился. Рынок находится в процессе переоценки новых санкционных и фискальных вводных", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В Китае сегодня началась "Золотая неделя", местные биржи ушли на длительные каникулы, а американские рынки практически не отреагировали на "шатдаун" федерального правительства – ситуация эта ожидаема и вряд ли принесет негативные долгосрочные последствия, добавил он.
"В основном падение рынка было связано с нарастившими темпы снижения в преддверии встречи стран ОПЕК+ мировыми ценами на нефть, а также с неустойчивой геополитической обстановкой", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Российский рынок находится под давлением из-за неопределенности относительно содержания 19-го пакета санкций ЕС и налоговых новаций, отметил Максим Федосов из УК "Первая".
"Среди фундаментальных факторов, в первую очередь, стоит выделить усиление санкционного давления – в ближайшее время ожидается согласование новых антироссийских санкций со стороны G7 и ЕС. Помимо воздействия на ключевые отрасли отечественной экономики, планируются меры в отношении стран и партнеров России, помогающих обходить прежние санкции. Также, отдельно прорабатываются новые санкции к российским нефтяным компаниям и их "теневому" флоту", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Лидеры роста и снижения котировок
"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции производителя вин "Абрау Дюрсо", скорее всего, в ожидании повышения цен на продукцию компании в преддверии увеличения акцизов в начале года. Лидерами понижения оказались акции ретейлера "М.Видео", видимо, в связи с отсутствием подтверждения опубликованной в СМИ новости о том, что в капитал компании может войти крупный китайский инвестор", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения акции "М.Видео" (−16,47%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 5,75%, префы - на 3,77%), "Фосагро" (−3,49%), "Вуш Холдинга" (−3,39%), "Московского кредитного банка" (-3,3%).
Прогнозы
Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 октября – 2625-2750 пунктов, рассказал Шепелев.
Мильчакова ожидает 2 сентября индекс Мосбиржи в диапазоне – 2600–2700 пунктов.