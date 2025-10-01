https://1prime.ru/20251001/rzhd--863031959.html
Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре снизилась на 6,7 процента
экономика
ржд
бизнес
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2025 года снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в сентябре - на 3,3% в годовом выражении, сообщила компания."По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2025 года составила 91,4 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... Погрузка за январь – сентябрь 2025 года, по оперативным данным, составила 830,2 млн тонн, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
ржд, бизнес
