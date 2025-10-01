https://1prime.ru/20251001/rzhd--863038425.html

В РЖД рассказали о работе с ИИ

В РЖД рассказали о работе с ИИ - 01.10.2025, ПРАЙМ

В РЖД рассказали о работе с ИИ

РЖД применяют искусственный интеллект (ИИ) практически на всех направлениях деятельности, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T13:52+0300

2025-10-01T13:52+0300

2025-10-01T13:52+0300

экономика

ржд

бизнес

олег белозеров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861288093_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_0cf4d6c96376301040c30d64ee8dac99.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД применяют искусственный интеллект (ИИ) практически на всех направлениях деятельности, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он согласился с озвученным тезисом, что уровень цифровизации в российском транспорте один из самых высоких или высочайший по определенным системам. "Соответственно, искусственный интеллект у нас применяется практически на всех уровнях, но многое, что еще предстоит нам сделать", - сказал Белозеров ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Он привел конкретные примеры. Так, в РЖД до 55% запросов обрабатывает искусственный интеллект. Также компания использует нейросетевые технологии машинного обучения на 61 пункте коммерческого осмотра вагонов для определения смещения груза и неправильного крепления и других нарушений. Также РЖД применяют электронные документы. "У нас практически 100% идет в таком режиме", - отметил глава РЖД.

https://1prime.ru/20251001/gref-863037308.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, бизнес, олег белозеров