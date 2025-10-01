https://1prime.ru/20251001/rzhd--863038425.html
В РЖД рассказали о работе с ИИ
01.10.2025
В РЖД рассказали о работе с ИИ
РЖД применяют искусственный интеллект (ИИ) практически на всех направлениях деятельности, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД применяют искусственный интеллект (ИИ) практически на всех направлениях деятельности, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он согласился с озвученным тезисом, что уровень цифровизации в российском транспорте один из самых высоких или высочайший по определенным системам. "Соответственно, искусственный интеллект у нас применяется практически на всех уровнях, но многое, что еще предстоит нам сделать", - сказал Белозеров ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Он привел конкретные примеры. Так, в РЖД до 55% запросов обрабатывает искусственный интеллект. Также компания использует нейросетевые технологии машинного обучения на 61 пункте коммерческого осмотра вагонов для определения смещения груза и неправильного крепления и других нарушений. Также РЖД применяют электронные документы. "У нас практически 100% идет в таком режиме", - отметил глава РЖД.
