В РЖД рассказали о работе с ИИ - 01.10.2025
2025-10-01T13:52+0300
2025-10-01T13:52+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД применяют искусственный интеллект (ИИ) практически на всех направлениях деятельности, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он согласился с озвученным тезисом, что уровень цифровизации в российском транспорте один из самых высоких или высочайший по определенным системам. "Соответственно, искусственный интеллект у нас применяется практически на всех уровнях, но многое, что еще предстоит нам сделать", - сказал Белозеров ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Он привел конкретные примеры. Так, в РЖД до 55% запросов обрабатывает искусственный интеллект. Также компания использует нейросетевые технологии машинного обучения на 61 пункте коммерческого осмотра вагонов для определения смещения груза и неправильного крепления и других нарушений. Также РЖД применяют электронные документы. "У нас практически 100% идет в таком режиме", - отметил глава РЖД.
13:52 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД применяют искусственный интеллект (ИИ) практически на всех направлениях деятельности, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он согласился с озвученным тезисом, что уровень цифровизации в российском транспорте один из самых высоких или высочайший по определенным системам.
"Соответственно, искусственный интеллект у нас применяется практически на всех уровнях, но многое, что еще предстоит нам сделать", - сказал Белозеров ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация".
Он привел конкретные примеры. Так, в РЖД до 55% запросов обрабатывает искусственный интеллект. Также компания использует нейросетевые технологии машинного обучения на 61 пункте коммерческого осмотра вагонов для определения смещения груза и неправильного крепления и других нарушений.
Также РЖД применяют электронные документы. "У нас практически 100% идет в таком режиме", - отметил глава РЖД.
