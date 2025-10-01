https://1prime.ru/20251001/rzhd-863022092.html

В РЖД описали элементы идеальной системы работы вывоза грузов

В РЖД описали элементы идеальной системы работы вывоза грузов - 01.10.2025, ПРАЙМ

В РЖД описали элементы идеальной системы работы вывоза грузов

РЖД считают решение вопроса с профицитом вагонов, внедрение схемы "вези или плати" и правила недискриминационного доступа элементами идеальной системы для... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T05:51+0300

2025-10-01T05:51+0300

2025-10-01T06:24+0300

бизнес

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863022092.jpg?1759289073

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД считают решение вопроса с профицитом вагонов, внедрение схемы "вези или плати" и правила недискриминационного доступа элементами идеальной системы для вывоза всех грузов на сети, сообщила в интервью РИА Новости замгендиректора компании Ирина Магнушевская. "Один из ключевых факторов для слаженной работы сети ОАО "РЖД" - это поддержание баланса парка вагонов в соответствии с объемом выполняемой работы. По нашей оценке, на данный момент профицит составляет более 290 тысяч грузовых вагонов. Это крайне негативно влияет на эффективность работы железнодорожного транспорта, так как незадействованный подвижной состав скапливается на путях, которые не предназначены для отстоя вагонов", - ответила она на вопрос об идеальной модели работы сети РЖД, когда все смогут проехать и провезти свои грузы. Она отметила, что из-за существенного ухудшения качественных показателей работы компания в октябре 2024 года была вынуждена применить ряд новых подходов в управлении вагонными парками. Это позволило исключить постановку на рейс излишнего парка грузовых вагонов и к настоящему времени оптимизировать работу сети. "Однако основная проблема по-прежнему заключается в том, что ОАО "РЖД" самостоятельно не имеет возможности регулировать размер парка грузовых вагонов в соответствии с актуальными потребностями, а оператор подвижного состава законодательно не вписан в технологию организации перевозок. Этот пробел мы сейчас заполняем совместно с операторским сообществом путем заключения безвозмездных договоров об информационном взаимодействии", - продолжила замглавы РЖД. Эти документы направлены на то, чтобы совершенствовать совместное планирование работы вагонов и сокращать общие издержки на организацию перевозок. Таким взаимодействием в настоящее время охвачено 39% всех грузовых вагонов сети, 61% всех полувагонов. РЖД, отметила Магнушевская, крайне заинтересованы в заключении таких договоров со всеми операторами. Это позволит совместно определять гарантированные потребности в инфраструктурных и перевозочных ресурсах, тем самым снижать транспортные издержки на всю экономику. "В части взаимодействия с грузоотправителями ОАО "РЖД", как я уже говорила, последовательно выступает за внедрение схемы "вези или плати". Эта схема в том числе позволит заранее определить потребный парк вагонов и оптимальную модель работы сети железных дорог. Важнейший элемент "идеальной системы", который определяет правила игры всех участников, – это правила недискриминационного доступа", - добавила она. ПНД устанавливают детальную очередность перевозок грузов на лимитирующих направлениях с учетом их значимости для экономики страны. "Правила могут претерпевать изменения, но ключевым моментом является то, что это своего рода программный документ, прошедший обсуждение и согласованный правительством", - отметила Магнушевская. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд