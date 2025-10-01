https://1prime.ru/20251001/samozapret--863039555.html

Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян

2025-10-01T14:30+0300

2025-10-01T14:30+0300

2025-10-01T14:31+0300

экономика

москва

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37fb8dac818aca044f7e034313ca4d7.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты по состоянию на 1 октября установлен у 14 миллионов россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного бюро, за семь месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 15,7 миллиона заявлений и 1,1 миллиона заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 1 октября 2025 года самозапрет установлен у 14 миллионов россиян", - говорится в сообщении.Согласно данным ОКБ, подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и МФО было подано 677,9 тысячи заявок (4,3%), на полный запрет выдач в МФО – 246,4 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках россияне подали чуть больше 221 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета. Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет: на их долю приходится 21% общего количества оформленных самозапретов. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов, сообщает ОКБ. Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили почти 1,5 миллиона заявлений на установку самозапрета и 66,8 тысячи заявок на его снятие.

москва

2025

Новости

