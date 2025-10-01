Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/samozapret--863039555.html
Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян
Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян - 01.10.2025, ПРАЙМ
Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян
Самозапрет на кредиты по состоянию на 1 октября установлен у 14 миллионов россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T14:30+0300
2025-10-01T14:31+0300
экономика
москва
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37fb8dac818aca044f7e034313ca4d7.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты по состоянию на 1 октября установлен у 14 миллионов россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). &quot;По данным Объединенного кредитного бюро, за семь месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 15,7 миллиона заявлений и 1,1 миллиона заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 1 октября 2025 года самозапрет установлен у 14 миллионов россиян&quot;, - говорится в сообщении.Согласно данным ОКБ, подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и МФО было подано 677,9 тысячи заявок (4,3%), на полный запрет выдач в МФО – 246,4 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках россияне подали чуть больше 221 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета. Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет: на их долю приходится 21% общего количества оформленных самозапретов. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов, сообщает ОКБ. Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили почти 1,5 миллиона заявлений на установку самозапрета и 66,8 тысячи заявок на его снятие.
https://1prime.ru/20241129/mfo-853159115.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_98c47b40934d8be361eb2fe7f9641ba8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, банки, финансы
Экономика, МОСКВА, Банки, Финансы
14:30 01.10.2025 (обновлено: 14:31 01.10.2025)
 
Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян

Самозапрет на кредиты по состоянию на 1 октября установлен у 14 миллионов россиян

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Выдача денег в банкомате . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самозапрет на кредиты по состоянию на 1 октября установлен у 14 миллионов россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"По данным Объединенного кредитного бюро, за семь месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 15,7 миллиона заявлений и 1,1 миллиона заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 1 октября 2025 года самозапрет установлен у 14 миллионов россиян", - говорится в сообщении.

Согласно данным ОКБ, подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% общего количества заявок).
На запрет онлайн-выдач в банках и МФО было подано 677,9 тысячи заявок (4,3%), на полный запрет выдач в МФО – 246,4 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках россияне подали чуть больше 221 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.
Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет: на их долю приходится 21% общего количества оформленных самозапретов. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов, сообщает ОКБ.
Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили почти 1,5 миллиона заявлений на установку самозапрета и 66,8 тысячи заявок на его снятие.
Вывески офисов быстрых денежных займов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Куда утекают лучшие клиенты банков, которым не дают кредит
29 ноября 2024, 03:03
 
ЭкономикаМОСКВАБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала