https://1prime.ru/20251001/sanktsii-863039740.html
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России - 01.10.2025, ПРАЙМ
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России
G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T14:56+0300
2025-10-01T14:56+0300
2025-10-01T14:59+0300
экономика
украина
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_adf7f743be82f9b6a64867c73e837a84.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления."Страны "Большой семерки" близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине", - говорится в публикации.
https://1prime.ru/20251001/kallas-863039171.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_0d914c552f89b51d8565111fa2d81f7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рф
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России
G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против России