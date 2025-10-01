Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России - 01.10.2025
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления."Страны "Большой семерки" близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине", - говорится в публикации.
14:56 01.10.2025 (обновлено: 14:59 01.10.2025)
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления.
"Страны "Большой семерки" близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине", - говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Страны ЕС не пришли к консенсусу по активам Банка России, заявила Каллас
