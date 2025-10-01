https://1prime.ru/20251001/sanktsii-863039740.html

G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления."Страны "Большой семерки" близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине", - говорится в публикации.

