Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/schet-863019085.html
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали - 01.10.2025, ПРАЙМ
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали
Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T02:20+0300
2025-10-01T02:49+0300
банки
финансы
россия
рф
петербург
санкт-петербург
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863019085.jpg?1759276187
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными "БИР-Аналитик". В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили коммерческую организацию, которая может быть поставщиком суррогатного алкоголя. Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие проверяет ООО "Кастодиан". По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания "Кастодиан" была зарегистрирована в Петербурге в апреле 2014 года и на сегодняшний день является действующей. Основным видом деятельности компании значится "деятельность по складированию и хранению". Согласно данным, сейчас у компании нет заблокированных счетов. При этом, по материалам судебных приставов, за компанией числятся два неоплаченных штрафа ГИБДД на 1,5 тысячи рублей. Как указано в карточке компании на сайте "БИР-Аналитик", в 2024 году руководитель и учредитель компании сменился. Из карточки ИП нового главы компании следует, что налоговая 12 августа вынесла постановление о блокировке операций по банковским счетам из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, в Сланцевском районе за сентябрь умерли 19 человек от отравления алкоголем, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах. По состоянию на вечер вторника по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленобласти отправлены под стражу 10 фигурантов.
рф
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, рф, петербург, санкт-петербург, мвд
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
02:20 01.10.2025 (обновлено: 02:49 01.10.2025)
 
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали

Счета фигуранта дела о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти попали под блокировку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными "БИР-Аналитик".
В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили коммерческую организацию, которая может быть поставщиком суррогатного алкоголя.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие проверяет ООО "Кастодиан".
По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания "Кастодиан" была зарегистрирована в Петербурге в апреле 2014 года и на сегодняшний день является действующей. Основным видом деятельности компании значится "деятельность по складированию и хранению". Согласно данным, сейчас у компании нет заблокированных счетов. При этом, по материалам судебных приставов, за компанией числятся два неоплаченных штрафа ГИБДД на 1,5 тысячи рублей.
Как указано в карточке компании на сайте "БИР-Аналитик", в 2024 году руководитель и учредитель компании сменился. Из карточки ИП нового главы компании следует, что налоговая 12 августа вынесла постановление о блокировке операций по банковским счетам из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, в Сланцевском районе за сентябрь умерли 19 человек от отравления алкоголем, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах.
По состоянию на вечер вторника по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленобласти отправлены под стражу 10 фигурантов.
 
БанкиФинансыРОССИЯРФПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала