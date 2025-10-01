https://1prime.ru/20251001/sezon-863019357.html
В Хабаровском крае начался отопительный сезон
В Хабаровском крае начался отопительный сезон - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае начался отопительный сезон
Отопительный сезон стартовал в Хабаровском крае, со среды теплыми батареи станут в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре, сообщает пресс-секретарь АО... | 01.10.2025, ПРАЙМ
ХАБАРОВСК, 1 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон стартовал в Хабаровском крае, со среды теплыми батареи станут в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре, сообщает пресс-секретарь АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в Группу "РусГидро") (ДГК) по Хабаровскому краю Семен Симоненко.
"В Хабаровском крае приступают к работе при повышенных нагрузках в связи с началом отопительного сезона. Первого октября начался отопительный сезон в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. В городе Юности запуск систем отопления состоится по графику: сначала запустят социальные объекты, а затем жилые дома", - сообщил Симоненко.
По данным представителя компании, в городе Амурске тепло начнут подавать с 6 октября. В Хабаровске запуск систем теплоснабжения предварительно намечен на 7 октября. В Советской Гавани старт отопительного сезона состоится также в первой половине октября.
По словам Симоненко, все ТЭЦ региона готовы к прохождению отопительного сезона. Важнейшие ремонты оборудования перед началом холодного периода завершены. На станциях проведены тренировки и учения, персонал прошел дополнительные инструктажи. Теплосетевые предприятия закончили гидравлические испытания по зонам всех станций.
Накануне краевой главк МЧС предупредил, что 2 октября местами в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются первые заморозки от 0 до минус 3 градусов.
Отопительный сезон в населенных пунктах начинается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха не выше 8 градусов тепла.
