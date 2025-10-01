https://1prime.ru/20251001/siluanov-863045125.html

Силуанов: отдельным регионам выделят средства на первоочередные задачи

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". По его словам, для обеспечения необходимым финансированием субъектам РФ в 2026 и в последующие годы предусмотрены дополнительные ресурсы на индексацию объемов межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на выплаты зарплат. "Видим, что ситуация в отдельных субъектах Российской Федерации сегодня и в следующем году напряженная, и дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами выполнения своих первичных обязательств", - сказал министр.

