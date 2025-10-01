Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов: отдельным регионам выделят средства на первоочередные задачи - 01.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов: отдельным регионам выделят средства на первоочередные задачи
Силуанов: отдельным регионам выделят средства на первоочередные задачи - 01.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов: отдельным регионам выделят средства на первоочередные задачи
Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава... | 01.10.2025, ПРАЙМ
антон силуанов, минфин, единая россия, рф, финансы
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, Единая Россия, РФ, Финансы
Силуанов: отдельным регионам выделят средства на первоочередные задачи

Силуанов: отдельным регионам в РФ выделят средства на первоочередные задачи

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
По его словам, для обеспечения необходимым финансированием субъектам РФ в 2026 и в последующие годы предусмотрены дополнительные ресурсы на индексацию объемов межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на выплаты зарплат.
"Видим, что ситуация в отдельных субъектах Российской Федерации сегодня и в следующем году напряженная, и дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами выполнения своих первичных обязательств", - сказал министр.
ЭкономикаАнтон СилуановМинфинЕдиная РоссияРФФинансы
 
 
Заголовок открываемого материала