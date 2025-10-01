https://1prime.ru/20251001/sobchak-863037180.html
Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах. Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается. Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.
