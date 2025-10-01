Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак - 01.10.2025
Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак
Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак - 01.10.2025, ПРАЙМ
Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах. Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается. Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.
12:42 01.10.2025
 
Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал 3 иска в суд на Ксению Собчак

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Ксения Собчак
Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах.
Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается.
Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.
Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России
11:28
 
