Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак - 01.10.2025

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Собчак

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T12:42+0300

2025-10-01T12:42+0300

2025-10-01T12:42+0300

москва

россия

общество

ксения собчак

https://cdnn.1prime.ru/img/83167/95/831679525_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_472b92376a97703399b98f3ab5f045ff.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах. Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается. Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.

москва

2025

москва, россия, общество , ксения собчак